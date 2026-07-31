25-latek z Sicienka dachował samochodem i uciekał przed policją. Teraz usłyszy zarzuty

2026-07-31, 16:27 Natasza Trzebuchowska / TB

25-latek był poszukiwany przez policję. / Fot. Pixabay/ilustracyjne

Kierowca auta, które brało udział w czwartkowym (30.07.) wypadku w Dąbrówce Nowej był poszukiwany przez policję. Mężczyzna został zatrzymany.

Przypomnijmy - w gminie Sicienko doszło w czwartek (30.07.) do wypadku. Kierowca Seata z urazem głowy i nogi - zaczął uciekać przed służbami, które przyjechały na miejsce zdarzenia. Strażacy złapali uciekiniera już po kilku minutach.



- Okazało się, że 25-latek był poszukiwany do prowadzonej sprawy - mówi Jakub Skrzypek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Policjanci wstępnie ustalili, że nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem.



25-latek trafił do szpitala, a potem do pomieszczenia dla zatrzymanych, aby w piątek (31.07.) usłyszeć zarzuty. Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy.