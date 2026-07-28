Zmiana warty. 3 Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy ma nowego dowódcę

2026-07-28, 21:12 Damian Klich/DW

3. Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy ma nowego dowódcę/ Fot. Damian Klich

Szefem jednostki został major Marek Lampa z Czech. We wtorek (28 lipca) odbyła się uroczystość przekazania dowództwa.

3 Batalion Łączności to jedna z ważniejszych jednostek NATO, która w Bydgoszczy rezyduje już od 16 lat. Jej nowy dowódca tak widzi swój awans:



- Obecnie to jest całkowicie inny poziom, bo kiedyś byłem dowódcą Bravo, a teraz batalionu. To jest nowy krok. Mierzymy się z pewnymi problemami kadrowymi i musimy też dotrzymać kroku obecnej technologii. Jestem bardzo zdenerwowany. To jest duża odpowiedzialność - przejęcie dowodzenia nad batalionem, więc jestem stremowany. W czasie służby odwiedzałem już Bydgoszcz, to bardzo ładne miasto. Bardzo lubię Polskę i również Bydgoszcz - mówił mjr Marek Lampa.





Poprzednim dowódcą jednostki był ppłk Pavel Matuszek.

Rotacja zwierzchnictwa odbywa się co 3 lata.

3 Batalion Łączności NATO odpowiada za zapewnienie bezpiecznej łączności strategicznej dla dowództw NATO podczas operacji i ćwiczeń.

Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.