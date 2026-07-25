Zderzenie samochodu osobowego z busem koło Lubrańca. Kierująca osobówką nie żyje

2026-07-25, 11:59  Redakcja/KB
Dwa poważne wypadki na kujawsko-pomorskich drogach

Dwa poważne wypadki na kujawsko-pomorskich drogach

W sobotę od rana na kujawsko-pomorskich drogach doszło do dwóch wypadków. Pierwszy okazał się tragiczny w skutkach.

75-letnia kobieta zginęła w wypadku w miejscowości Korzeszynek niedaleko Lubrańca (powiat włocławski). Na drodze wojewódzkiej 270 samochód osobowy zderzył się z busem. Oba pojazdy znalazły się w rowie. Kobieta, która zginęła, prowadziła osobówkę. Busem podróżowało 9 osób, nic im się nie stało.

Z kolei na krajowej „15” w Gniewkowie koło Inowrocławia auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Do szpitala trafił motocyklista. Autem podróżowało czterech obcokrajowców, nic im się nie stało.

Przyczyny obu wypadków ustala policja.

Włocławek

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