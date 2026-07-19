Wypadek na S5 koło Czewujewa, cztery osoby w szpitalu. Wstępne ustalenia policji: Kierowca jechał bez prawa jazdy

2026-07-19, 08:43  Agata Raczek/BN
Fot. ilustracyjna

Fot. ilustracyjna

Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze ekspresowej S5 na wysokości Czewujewa (pow. żniński) w kierunku Bydgoszczy - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Samochód osobowy wypadł z jezdni.

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 7:50, między węzłami Rogowo i Biskupin. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, zadysponowany został także śmigłowiec LPR, który zabrał jedną z poszkodowanych osób do szpitala. Pozostałe trzy zostały przewiezione karetkami.

Utrudnienia dotyczyły jednego pasa ruchu. Zakończyły się ok. godz. 10.

Zaśnięcie kierowcy prawdopodobną przyczyną wypadku na S5. Nie miał prawa jazdy

Zaśnięcie kierowcy było prawdopodobną przyczyną porannego wypadku na trasie S5 niedaleko Żnina. Policja ustala przebieg zdarzenia. - 28-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu, a następnie uderzył w skarpę drogi serwisowej - informuje Polskie Radio PiK asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk ze żnińskiej policji.

Poszkodowany został kierowca oraz trzy pasażerki w wieku 11, 13 i 30 lat. Ostatnia z nich trafiła do szpitala śmigłowcem do szpitala wojskowego w Bydgoszczy. Pozostali ranni trafili karetkami do szpitala im. Jurasza. - Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego, w chwili zdarzenia był trzeźwy. Natomiast nie posiadał on uprawnień do kierowania - przekazuje policjantka.

Mówi asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk ze żnińskiej policji

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