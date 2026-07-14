Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. Zginął doświadczony strażak z Torunia

2026-07-14, 09:59  MK
Ratownicy ewakuowali z eksponowanego terenu kobietę, a ciało tragicznie zmarłego strażaka z Torunia przetransportowali do Starego Smokowca / fot. HZS

Ratownicy ewakuowali z eksponowanego terenu kobietę, a ciało tragicznie zmarłego strażaka z Torunia przetransportowali do Starego Smokowca / fot. HZS

Tragiczne informacje napłynęły ze słowackich Tatr Wysokich, gdzie w poniedziałek przed południem zginął 40-letni turysta z Polski. Jak ustaliło Polskie Radio PiK, ofiarą śmiertelnego wypadku w rejonie Czarnego Szczytu jest funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Mężczyzna spadł z wysokości około dwustu metrów i zginął na miejscu.

Dramat poza turystycznym szlakiem

Do wypadku doszło w wymagającym, górskim terenie. Jak poinformowało słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe, Polacy wchodzili na Czarny Szczyt nieznakowaną ścieżką i nie posiadali przy sobie niezbędnego sprzętu wspinaczkowego oraz asekuracji. W okolicach Czarnego Tarasu 40-latek stracił równowagę i runął w skalistą przepaść w kierunku Doliny Dzikiej. Partnerka mężczyzny, po tym jak utraciła z nim kontakt, wezwała na pomoc służby ratunkowe.

Śmigłowiec w akcji ratunkowej

Słowaccy ratownicy bardzo szybko zareagowali na zgłoszenie napływające z rejonu masywu mierzącego 2434 metry nad poziomem morza. Ze względu na trudne warunki i znaczne oddalenie od bezpiecznych szlaków, do akcji zadysponowano śmigłowiec Eskadry Lotniczej słowackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który zabrał na pokład ratowników z ośrodka w Tatrach Wysokich.

Niestety, po dotarciu na miejsce tragedii okazało się, że obrażenia powstałe na skutek upadku z około 200 metrów były śmiertelne.

Funkcjonariusze HZS bezpiecznie ewakuowali z eksponowanego terenu kobietę, a ciało zmarłego strażaka z Torunia przetransportowali do Starego Smokowca, gdzie sprawę przejęła słowacka policja.

Żałoba w toruńskiej jednostce

Informacja o tragicznej śmierci błyskawicznie dotarła do Torunia, pogrążając w żałobie całe środowisko strażackie. Zmarły funkcjonariusz był cenionym specjalistą z zakresu ratownictwa chemicznego, mającym za sobą lata ofiarnej służby.

Koledzy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stracili nie tylko doskonałego profesjonalistę, ale także człowieka z pasją. Mężczyzna od dawna uprawiał wspinaczkę i posiadał duże doświadczenie w poruszaniu się po wysokich górach.

Ratownicy ewakuowali z eksponowanego terenu kobietę, a ciało tragicznie zmarłego strażaka z Torunia przetransportowali do Starego Smokowca / mat. HZS

Toruń
fot. HZS fot. HZS fot. HZS

Region

Pękła szyna w centrum Bydgoszczy. Tramwaje kursują zmienionymi trasami

Pękła szyna w centrum Bydgoszczy. Tramwaje kursują zmienionymi trasami

2026-07-14, 11:51
Mineralna ścieżka na Glinkach gotowa. Za kilka dni rusza Bydgoski Budżet Obywatelski

Mineralna ścieżka na Glinkach gotowa. Za kilka dni rusza Bydgoski Budżet Obywatelski

2026-07-14, 11:20
Żegnają tancerza i solistę Henryka Kańciaka. Bydgoska Opera Nova w żałobie

Żegnają tancerza i solistę Henryka Kańciaka. Bydgoska Opera Nova w żałobie

2026-07-14, 10:40
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to prawdziwa podróż w czasie [Wakacyjny przewodnik po regionie]

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to prawdziwa podróż w czasie [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-07-14, 09:20
Tramwaj potrącił kobietę na Nakielskiej w Bydgoszczy. Ranna trafiła do szpitala

Tramwaj potrącił kobietę na Nakielskiej w Bydgoszczy. Ranna trafiła do szpitala

2026-07-14, 08:24
Zakaz używania telefonów w podstawówkach od 1 września. Członkowie Lewicy mówią o wyjątkach

Zakaz używania telefonów w podstawówkach od 1 września. Członkowie Lewicy mówią o wyjątkach

2026-07-14, 08:05
Wszyscy mogą współtworzyć teledysk na cześć psów, których już z nami nie ma

Wszyscy mogą współtworzyć teledysk na cześć psów, których już z nami nie ma

2026-07-14, 07:07
W sobotę, w rocznicę Zbrodni Wołyńskiej złożono tu kwiaty. Dzień później już ich nie było. Co się z nimi stało

W sobotę, w rocznicę Zbrodni Wołyńskiej złożono tu kwiaty. Dzień później już ich nie było. Co się z nimi stało?

2026-07-13, 21:03
Mieszkańcy nie chcą budowy pięciopiętrowego budynku przy kinie na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu

Mieszkańcy nie chcą budowy pięciopiętrowego budynku przy kinie na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu

2026-07-13, 20:11

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę