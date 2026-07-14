Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. Zginął doświadczony strażak z Torunia

Region
Pękła szyna w centrum Bydgoszczy. Tramwaje kursują zmienionymi trasamiJW 2026-07-14, 11:51
Kolejne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Z powodu pękniętej szyny na ul. Mostowej, tramwaje zmieniły swoje trasy. Czytaj dalej »
Mineralna ścieżka na Glinkach gotowa. Za kilka dni rusza Bydgoski Budżet ObywatelskiMonika Siwak/JW 2026-07-14, 11:20
Kolejny pomysł mieszkańców Bydgoszczy został zrealizowany w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem na osiedlu Glinki- Rupienica na obrzeżach… Czytaj dalej »
Żegnają tancerza i solistę Henryka Kańciaka. Bydgoska Opera Nova w żałobieJW 2026-07-14, 10:40
- Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Henryka Kańciaka - znakomitego artysty tancerza, solisty bydgoskiej sceny baletowej, który przez wiele… Czytaj dalej »
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to prawdziwa podróż w czasie [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]Iwona Muszytowska-Rzeszotek/JW 2026-07-14, 09:20
W czasie naszych wakacyjnych podróży docieramy do Olenderskiego Parku Etnograficznego pod Toruniem w Wielkiej Nieszawce. W przeszłości znajdowała się tam… Czytaj dalej »
Tramwaj potrącił kobietę na Nakielskiej w Bydgoszczy. Ranna trafiła do szpitalaJW 2026-07-14, 08:24
Ranna kobieta trafiła do szpitalu po potrąceniu przez tramwaj na osiedlu Wilczak w Bydgoszczy. Czytaj dalej »
Zakaz używania telefonów w podstawówkach od 1 września. Członkowie Lewicy mówią o wyjątkachAgnieszka Marszał/BN 2026-07-14, 08:05
Od 1 września uczniowie podstawówek nie będą mogli korzystać w szkole z telefonów. Będą jednak pewne wyjątkowe sytuacje, w których zakaz nie będzie… Czytaj dalej »
Wszyscy mogą współtworzyć teledysk na cześć psów, których już z nami nie maMonika Siwak/BN 2026-07-14, 07:07
Teledysk wspominający zwierzęcych przyjaciół, którzy są już po drugiej stronie „tęczowego mostu' chce zrealizować zespół Óbik z Sępólna Krajeńskiego… Czytaj dalej »
W sobotę, w rocznicę Zbrodni Wołyńskiej złożono tu kwiaty. Dzień później już ich nie było. Co się z nimi stało?Marcin Glapiak/BN 2026-07-13, 21:03
Co stało się z wiązankami kwiatów pod pomnikiem ku czci pomordowanych na Kresach Wschodnich w Inowrocławiu? Kwiaty, niedługo po uroczystościach, zniknęły… Czytaj dalej »
Mieszkańcy nie chcą budowy pięciopiętrowego budynku przy kinie na osiedlu Rąbin w InowrocławiuMarcin Glapiak/BN 2026-07-13, 20:11
Mieszkańcy części osiedla Rąbin w Inowrocławiu sprzeciwiają się budowie bloku przy tamtejszym kinie. Inwestor chce w tym miejscu postawić pięciokondygnacyjny… Czytaj dalej »
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