Nowe miasto w Kujawsko-Pomorskiem. „To da wiarę ludziom, że razem możemy dużo zrobić”

2026-07-13, 16:49  Radosław Jagieła/DW
Choceń w powiecie włocławskim od 1 stycznia 2027 roku stanie się miastem/ Fot. Radosław Jagieła

Choceń w powiecie włocławskim od 1 stycznia 2027 roku stanie się miastem/ Fot. Radosław Jagieła

Choceń w powiecie włocławskim od 1 stycznia 2027 roku stanie się miastem. Tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ma zostać przyjęte w trzecim kwartale tego roku.

Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy Chocenia przyjęli tę wiadomość. Oto opinie niektórych z nich:

- Człowiek przyzwyczaił się przez tyle lat, a tu nagle zmiana. Może wyjdzie na lepsze, zobaczymy.
- Powinniśmy iść z postępem, jestem za.
- To zły pomysł, bo będą wyższe podatki, a jest dużo bezrobotnych tutaj.
- Będzie wszystko droższe, jak to w mieście: woda, gaz, działki...
- Rozwija się Choceń, przydałyby się różne benefity, które przyniosą prawa miejskie.
- Raczej nie mam zdania, ale na miasto to to nie wygląda.

Roman Nowakowski, wójt gminy Choceń, pozytywnie ocenia perspektywę zmian.

- Zaczynaliśmy jako wieś, w której mieszka 800 osób. Po kilkudziesięciu latach Choceń ma około 2 000 mieszkańców, prężnie się rozwija. Chciałbym, żeby prawa miejskie dały ludziom wiarę w to, że możemy wspólnie zrobić bardzo dużo - mówi Roman Nowakowski.

  • Wniosek do MSWiA poprzedziło przeprowadzone w ubiegłym roku głosowanie.
  • Mieszkańcy mieli zdecydować, czy Choceń powinien zostać miastem.
  • 157 osób było za, a 73 - przeciw. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Relacja Radosława Jagieły

Choceń w powiecie włocławskim od 1 stycznia 2027 roku stanie się miastem/ Fot. Radosław Jagieła Choceń w powiecie włocławskim od 1 stycznia 2027 roku stanie się miastem/ Fot. Radosław Jagieła

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