Nowe miasto w Kujawsko-Pomorskiem. „To da wiarę ludziom, że razem możemy dużo zrobić”
Choceń w powiecie włocławskim od 1 stycznia 2027 roku stanie się miastem. Tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ma zostać przyjęte w trzecim kwartale tego roku.
Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy Chocenia przyjęli tę wiadomość. Oto opinie niektórych z nich:
- Człowiek przyzwyczaił się przez tyle lat, a tu nagle zmiana. Może wyjdzie na lepsze, zobaczymy.
- Powinniśmy iść z postępem, jestem za.
- To zły pomysł, bo będą wyższe podatki, a jest dużo bezrobotnych tutaj.
- Będzie wszystko droższe, jak to w mieście: woda, gaz, działki...
- Rozwija się Choceń, przydałyby się różne benefity, które przyniosą prawa miejskie.
- Raczej nie mam zdania, ale na miasto to to nie wygląda.
Roman Nowakowski, wójt gminy Choceń, pozytywnie ocenia perspektywę zmian.
- Zaczynaliśmy jako wieś, w której mieszka 800 osób. Po kilkudziesięciu latach Choceń ma około 2 000 mieszkańców, prężnie się rozwija. Chciałbym, żeby prawa miejskie dały ludziom wiarę w to, że możemy wspólnie zrobić bardzo dużo - mówi Roman Nowakowski.
- Wniosek do MSWiA poprzedziło przeprowadzone w ubiegłym roku głosowanie.
- Mieszkańcy mieli zdecydować, czy Choceń powinien zostać miastem.
- 157 osób było za, a 73 - przeciw. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.