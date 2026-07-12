Zmarł prof. Janusz Ostoja-Zagórski, były rektor UKW w Bydgoszczy

2026-07-12, 11:31 Monika Siwak / TB

Prof. Janusz Ostoja-Zagórski. / Fot. UKW

Funkcję rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pełnił w latach 2012-2016. Był archeologiem, profesorem nauk humanistycznych, autorem 10 książek oraz 236 artykułów naukowych.

Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski urodził się 11 września 1943 roku. Jego zainteresowania badawcze skupiały się na takich zagadnieniach jak: mechanizm przemian gospodarczych w Europie w epoce brązu, teoretyczne podstawy archeologii, metodologia nauk humanistycznych.



Były rektor UKW brał udział w terenowych badaniach zagranicznych: w Anglii (1986-1987) i Szwecji (Gotlandia) (1995) oraz krajowych: Jankowo koło Pakości, Sobiejuchy (ekspedycja polsko-angielska).



Za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz osiągnięcia w działalności naukowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony został także Srebrnym Krzyżem Zasługi (1988) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007).



- Społeczność akademicka z wielkim smutkiem przyjęła informację o śmierci byłego rektora. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci - czytamy na stronie UKW.



Prof. Janusz Ostoja-Zagórski zmarł 11 lipca 2026 roku.