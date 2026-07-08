Pomnika na Placu Wolności w Bydgoszczy już nie ma. Kiedy koniec remontu?

2026-07-08, 10:40 JW

Pomnik na Placu Wolności został wyburzony /fot. Izabela Langner

Pomnik Wolności stał się już historią. Zakończyła się jego rozbiórka, która jest ostatnim etapem remontu Placu Wolności w Bydgoszczy.

Pomnik zniknął już z krajobrazu Placu Wolności w Bydgoszczy. Po nim pozostały jedynie gruzy. We wrześniu zeszłego roku bydgoscy radni zgodzili się na jego wyburzenie. W miejsce poprzedniego monumentu powstanie nowy. Na razie nie wiadomo kto i jaki pomnik wykona.



To ostatni etap rewitalizacji tej części miasta. Roboty rozpoczęły się w kwietniu 2024 roku. Pierwotnie miały zakończyć się w sierpniu zeszłego roku. W kwietniu pojawiła się informacja o kolejnym przesunięciu terminu zakończenia prac. Te, jak informują władze miasta, miałyby zakończyć się wraz z początkiem roku szkolnego (1 września).



Opóźnienia spowodowane były wykonaniem zbiornika przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację oraz kolizją z infrastrukturą teletechniczną. Potem prace wydłużyła zimowa, dwumiesięczna przerwa.



Do tej pory otwarto część placu, pojawiły się też długo zapowiadane pawilony kwiatowe. Z kolei w czerwcu odsłonięto rzeźbę Lajkarza. Cała inwestycja kosztowała miasto 8,4 mln zł. 1,3 mln zł przeznaczono na budowę kilku kwiaciarni.