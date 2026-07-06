Zmarł Ryszard Abramczyk. Przyjaciele wspominają go jako społecznika, mecenasa sportu

2026-07-06, 22:45 DW

Zmarł Ryszard Abramczyk/ Fot. SMSF, Facebook, Pexels

Msza pogrzebowa odbędzie się 11 lipca o godz. 12 w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty i Św. Rity przy ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 14 w Bydgoszczy.

Ryszard Abramczyk miał 75 lat.



- Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ryszarda Abramczyka jednego z założycieli Rodzinnej Firmy Abramczyk, człowieka o wielkim sercu, społecznika i mecenasa sportu. Pozostanie w pamięci jako zasłużony obywatel Fordonu, który wielokrotnie wspierał nasze działania, nie szczędząc serca i pozytywnej energii. Fordoński Pałcz był jego rodzinnym domem, tu dorastał wraz z braćmi, tu się wychowywał. Nigdy nie zapomniał skąd pochodził i cieszył się, widząc zmieniający się na lepsze Fordon - napisalil o zmarłym członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.



Msza pogrzebowa odbędzie się 11 lipca o godz. 12 w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty i Św. Rity przy ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 14 w Bydgoszczy. Ceremonia pogrzebowa - na cmentarzu przy ul. Piastowej.