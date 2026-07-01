Zielone inwestycje w Inowrocławiu. Podwórka, skwery, gazony nie tylko w centrum [wizualizacje]
Będzie więcej zieleni w centrum Inowrocławia. Miasto dostało ponad 5 milionów złotych na rewitalizacje Śródmieścia. Przedsięwzięcie zakłada realizację 7 zadań.
Miasto Inowrocław zapowiada:
- stworzenie nowych przestrzeni zielonych na płycie Rynku oraz Placu Klasztornego,
- rewitalizację zieleńców przed budynkiem Kujawskiego Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej przy ul. Kilińskiego 16,
- modernizację traktu spacerowego przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ronda Lotników,
- rewitalizację skweru przy ul. Górniczej,
- rewitalizację Skweru Placu Kasprowicza,
- rewitalizację czterech podwórek przy budynkach komunalnych zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 6 oraz ul. Poznańskiej 32, 33 i 53
- rozbudowę monitoringu miejskiego.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia do roku 2030.
Więcej w relacji Marcina Glapiaka: