Pięć osób zginęło na regionalnych drogach, a trzy utonęły. Tragiczny bilans pierwszego weekendu wakacji

2026-06-29, 13:10 Tatiana Adonis/BN

Pięć osób zginęło na regionalnych drogach, a trzy utonęły w miniony weekend/fot. Magnific/ilustracyjna

W miniony weekend pięć osób zginęło w wypadkach na drogach naszego regionu. Ponadto trzy utonęły w kujawsko-pomorskich zbiornikach wodnych. A za nami pierwszy weekend tegorocznych wakacji.

W Gosławicach (pow. aleksandrowski) 54-latek utonął w przydomowym stawie. Na Jeziorze Zacisze pod Toruniem mężczyzna spadł z deski SUP. Do kolejnej tragedii doszło nad Jeziorem Brzuskim w powiecie rypińskim. Tam mężczyzna wskoczył do wody i nie wypłynął na powierzchnię.



Ireneusz Mickiewicz z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy apeluje o rozsądek. - Wiemy, że fala upałów powoduje, że każdy z nas chce się schłodzić i szuka najbliższej wody, ale pamiętajmy o naszym zdrowiu i bezpieczeństwie - mówi.



Roman Guździoł, prezes bydgoskiego WOPR-u informuje, że kąpiel na tak zwanych dzikich plażach, w zatokach rzek czy starych kamieniołomach to „rosyjska ruletka”, bo takich miejsc nikt nie kontroluje i nie wiadomo, co jest pod wodą. - Kąpiemy się tam, gdzie są kąpieliska zorganizowane, gdzie są ratownicy wodni - dodaje.