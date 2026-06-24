Bakteria coli w wodzie pod Toruniem. Można ją pić tylko po przegotowaniu

2026-06-24, 11:06 DW

Z kranów w Pędzewie i Górsku leci zanieczyszczona woda/ Fot. Pixabay / ilustracyjne

Woda, która płynie do domów z wodociągu w Pędzewie (gmina Zławieś Wielka), jest zanieczyszczona. Sanepid wykrył tam bakterię z grupy coli.

Ostrzeżenie wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dotyczy terenu zaopatrywanego przez Wodociąg Pędzewo - miejscowości Górsk oraz części Pędzewa (między ul. Nadwiślańską a DK nr 80, od Pędzewa 136 do ul. Nadwiślańskiej 3 w Górsku).



Badania wykazały, że w wodzie jest bakteria grupy coli.



- Woda jest warunkowo przydatna do spożycia - po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda używana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt - informuje sanepid. - Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Woda bez przegotowania może być stosowana do mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Te zalecenia obowiązują do odwołania. Pełna treść komunikatu jest tutaj.