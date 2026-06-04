Pożar pustostanu niedaleko Świecia. Dym był widoczny z daleka

Redakcja/Natasza Trzebuchowska/KB

2026-06-03, 21:17

W środę (3.06.) po godz. 17:00 strażacy zostali wezwani do budynku przy ul. Lipowej w Inowrocławiu. Dostali zgłoszenie, że ktoś się zatruł tlenkiem węgla… Czytaj dalej »