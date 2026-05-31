W Fordonie stanie nowy pomnik. Politechnika Bydgoska świętuje 75 urodziny

2026-05-31, 08:35 Natasza Trzebuchowska / DW

Uczelnia, której patronują bracia Śniadeccy, świętuje w tym roku 75-lecie istnienia. W planach są: wystawy, koncert i uroczystości w fordońskim kampusie. Jubileusz jest połączony z 680. urodzinami Bydgoszczy.

- To miasto jest wpisane w DNA naszej uczelni, dlatego chcemy świętować razem - tłumaczy rektor politechniki prof. Marek Adamski.



12 czerwca na Starym Rynku odbędzie się koncert.



- To swoista opowieść o losach uczelni, która tworzy swoją historię razem z miastem. Na scenie zobaczymy solistów oraz chór Politechniki Bydgoskiej. A 17 czerwca świętować będziemy jak zawsze w kampusie fordońskim, gdzie bije nasze serce. Zapraszamy na uroczyste posiedzenie senatu i odsłonięcie pomnika naszych patronów - mówi Marek Adamski.



- Cieszę się, że uczelnia nie zamyka się w murach, tylko chce świętować razem z mieszkańcami - podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - To jest siła, która pcha każde miasto do przodu - dodaje.



Kolejne wydarzenia będą podsumowaniem jubileuszu. We wrześniu odbędzie się wystawa na Moście Staromiejskim.