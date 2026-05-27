Nie żyje kierowca osobówki, który uderzył w barierki niedaleko Torunia/fot. KM PSP Toruń/Facebook

34-letni kierowca osobowego fiata nie żyje - to skutek wypadku, do którego doszło we wtorek przed godz. 14. Mężczyzna uderzył w bariery ochronne znajdujące się pod wiaduktem drogowym w miejscowości Grabowiec (pow. toruński), na drodze wojewódzkiej 654.

Kierowca zmarł w szpitalu. Ze wstępnych ustaleń policjantów, wynika, że 34-letni kierujący fordem, z nieustalonej przyczyny uderzył w bariery ochronne znajdujące się pod wiaduktem drogowym. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Niestety tam nie udało się uratować jego życia.



Prowadzone teraz w tej sprawie prokuratorskie śledztwo wyjaśni przyczynę i szczegółowe okoliczności tragedii.