Jak wygląda przyszłość edukacji w Polsce? Eksperci dyskutowali o tym w ramach akcji „Kierunek: Kompas Jutra” w Żninie

2026-05-16, 09:30 Natasza Trzebuchowska/BN

„Kierunek: Kompas Jutra” w Żninie/fot. Natasza Trzebuchowska

Nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie rozmawiali w piątek o przyszłości edukacji w Polsce, w ramach ogólnopolskiej akcji „Kierunek: Kompas Jutra”. W Żninie podjęto tematy reformy systemu nauczania, która wejdzie w życie od września tego roku.

Szkołę Podstawową nr 1 w Żninie odwiedziła podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Izabela Ziętka. - Polska szkoła się zmienia, bo zmieniają się dzieci. 3/4 naszych uczniów nie wie, po co chodzi do szkoły, nie widzi sensu w tym - mówiła.



Reforma edukacji wejdzie od września tego roku. Na razie obejmie przedszkola, a także klasy I-IV. Zmiany obejmą podstawę programową.



