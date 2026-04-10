Wiceminister cyfryzacji: Powstał polski szyfrowany komunikator dla administracji

2026-04-10, 07:00  Monika Siwak/PAP/KB
Z jakich narzędzi cyfrowych można korzystać w razie różnych zagrożeń? Rozmawiano o tym w Bydgoszczy podczas konferencji Resilience-Tech organizowanej przez Związek Cyfrowa Polska/fot. Monika Siwak

Z jakich narzędzi cyfrowych można korzystać w razie różnych zagrożeń? Rozmawiano o tym w Bydgoszczy podczas konferencji Resilience-Tech organizowanej przez Związek Cyfrowa Polska. Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski mówił o innowacyjnym rozwiązaniu dla administracji.

- Wyprodukowaliśmy polskie rozwiązanie, aplikację szyfrowaną na polskich zasobach, zorganizowaną w kraju, w pełni szyfrowaną, niedostępną z zewnątrz.(...) Jesteśmy w fazie testów na licznej, ale wąskiej grupie. Niedługo, jak wszelkie funkcjonalności będziemy mieli dopracowane, będziemy informowali - powiedział wiceminister.

Paweł Olszewski zapewnił, że będzie to w 100 proc. bezpieczne rozwiązanie, stanowiące alternatywę dla komercyjnych dostawców.

Wiceszef MC podkreślił, że aplikacja będzie „przeznaczona dla administracji rządowej i samorządowej oraz krytycznych podmiotów, które będą potrzebowały takiej łączności”. Nie wykluczył, że docelowo rozwiązanie będzie udostępnione również obywatelom.
Dodał, że najpierw musi zostać zapewniona bezpieczna łączność dla administracji, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i infrastruktury krytycznej.
Aplikacja dla administracji została przygotowana wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji, NASK i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kwestia bezpieczeństwa cyfrowego była głównym tematem konferencji.

- Brakuje nam szerokiego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i odporności – mówił prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik. Podkreśla, że celem tego wydarzenie jest wskazanie samorządom, jakie rozwiązania technologiczne, które mogą zabezpieczyć samorządy, lokalne społeczności i każdego mieszkańca przed negatywnymi skutkami czy to złośliwego ataku, czy też jakiegoś zdarzenia naturalnego, już dzisiaj mamy na rynku i są już dostępne.

– Zachęcamy samorządy do tego, żeby stosować sztuczną inteligencję choćby do przewidywania zjawisk, a także tego, np. w jaki sposób i gdzie należy zaplanować drogi ewakuacyjne, w jaki sposób zaplanować powiadamianie mieszkańców - radzi Michał Kanownik.

Prezes Związku Cyfrowa Polska podkreśla, jak ważne jest sprawne przekazywanie komunikatów.
- Chodzi o to, by informacja o zjawisku, zdarzeniu bardzo sprawnie przeszła z centrum zarządzania kryzysowego do służb w powiecie, w gminie, do mieszkańca, żeby wiedział jak najszybciej, co ma zrobić, by chronić siebie i swoje mienie. Mogą to być SMS-y, mogą wyświetlać się komunikaty na telewizorze lub powiadomienia typu push, które każdy dostaje na telefon, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, których nie da się skasować bez odczytania. Gdy zarządzanie kryzysowe widzi, że na przykład zbliża się fala powodziowa, to technologia może przewidzieć, jakie tereny miasta mogą być szczególnie zagrożone.

