W Radłówku i Inowrocławiu upamiętniono 42. rocznicę śmierci Piotra Bartoszcze

2026-02-07, 20:00 Marcin Glapiak / Redakcja

Pod popiersiem Piotra Bartoszcze w Inowrocławiu złożono kwiaty. / Fot. Marcin Glapiak

Działacz opozycji antykomunistycznej i przywódcy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych zginął prawdopodobnie z rąk Służby Bezpieczeństwa w nocy z 7 na 8 lutego 1984 roku.

Wiązanki kwiatów pod jego pomnikiem złożyli w sobotę (7.02.) przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych oraz działacze solidarnościowi. Uroczystość zorganizowała gmina Inowrocław.



- Piotr Bartoszcze, zresztą jak cała jego rodzina, dla rolniczej „Solidarności" na Kujawach odegrali ogromną rolę - mówi Mateusz Szłapka, referat badań historycznych delegatury IPN w Bydgoszczy. - Byli jej założycielami.



Uroczystości zakończyła debata historyczna. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu otwarto też dwie wystawy pod tytułem „Symbol niezłomnej wsi" oraz „Prawo do poszukiwania prawdy".