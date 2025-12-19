Obrady sejmiku województwa. Radni przyjęli budżet na przyszły rok

2025-12-19, 20:03  Monika Kaczyńska / Redakcja
Marszałek Piotr Całbecki/fot. Szymon Zdziebło dla UM, Archiwum

Marszałek Piotr Całbecki/fot. Szymon Zdziebło dla UM, Archiwum

Plan finansowy zakłada dochody na poziomie nieco ponad 2 mld zł. 2,5 mld zł jest po stronie wydatków, a zakładany deficyt to 403 mln zł.

- Aż 40 proc. naszych wydatków to inwestycje - podkreśla marszałek Piotr Całbecki. - Tak jak Centrum Onkologii warte pół miliarda złotych, z którym ruszamy w przyszłym roku. Filharmonia Pomorska to podobna kwota. Lwia część to inwestycje drogowe.

- Niepokoi nas bardzo wysoki procent deficytu - mówi Marek Gralik, przewodniczący klubu PiS. - Nie sama jego wartość - 19,22 proc., ale tempo wzrostu w stosunku do lat poprzednich. W 2024 roku ten deficyt wynosił 4 proc. Rok później przekroczył już 8 proc.

- Ten zakładany deficyt przeznaczany jest na inwestycje. W ubiegłym roku 460 mln zł przeznaczaliśmy na rozbudowę i remonty dróg województwa. W tym roku mamy prawie 600 mln zł - mówił Paweł Zgórzyński, przewodniczący klubu radnych Trzecia Droga Polskie Stronnictwo Ludowe - Polska 2050. - Zwiększyły się wydatki na oświatę, służbę zdrowia i sport.

  • Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, przeciw było 10.
  • Z budżetem można zapoznać się TUTAJ.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń

Region

Port Lotniczy Bydgoszcz z nowym rekordem. Osiągnął lepszy wynik niż w najlepszym roku w historii

Port Lotniczy Bydgoszcz z nowym rekordem. Osiągnął lepszy wynik niż w najlepszym roku w historii

2025-12-19, 18:55
Jest tymczasowy areszt i zarzuty dla obcokrajowca, który napadł dwie kobiety niedaleko Świecia

Jest tymczasowy areszt i zarzuty dla obcokrajowca, który napadł dwie kobiety niedaleko Świecia

2025-12-19, 17:32
Gęsta mgła w części naszego województwa. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia

Gęsta mgła w części naszego województwa. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia

2025-12-19, 16:30
Chodził po Grudziądzu z 40-centymetrowym sekatorem do mięsa. Zatrzymali go strażnicy miejscy

Chodził po Grudziądzu z 40-centymetrowym sekatorem do mięsa. Zatrzymali go strażnicy miejscy

2025-12-19, 15:27
Kilka toruńskich szkół zmieni swoją lokalizację. VI Liceum Ogólnokształcące zostanie zamknięte

Kilka toruńskich szkół zmieni swoją lokalizację. VI Liceum Ogólnokształcące zostanie zamknięte

2025-12-19, 14:06
Prawie 1000 kilogramów śniętych ryb znalazł wędkarz w korycie Starej Brdy pod Koronowem

Prawie 1000 kilogramów śniętych ryb znalazł wędkarz w korycie Starej Brdy pod Koronowem

2025-12-19, 13:22
Pożar domu w powiecie włocławskim. Wszystko przez zwarcie instalacji elektrycznej

Pożar domu w powiecie włocławskim. Wszystko przez zwarcie instalacji elektrycznej

2025-12-19, 12:38
Jak ratować życie Dowiedzieli się uczestnicy szkolenia pt. Pomocna Dłoń. Pierwsza Pomoc w Kryzysie

Jak ratować życie? Dowiedzieli się uczestnicy szkolenia pt. „Pomocna Dłoń. Pierwsza Pomoc w Kryzysie”

2025-12-19, 12:32
Nie żyje 70-letni kierowca. Tragiczny wypadek dwóch samochodów w powiecie włocławskim

Nie żyje 70-letni kierowca. Tragiczny wypadek dwóch samochodów w powiecie włocławskim

2025-12-19, 11:59

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę