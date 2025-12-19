Obrady sejmiku województwa. Radni przyjęli budżet na przyszły rok

Marszałek Piotr Całbecki/fot. Szymon Zdziebło dla UM, Archiwum
Plan finansowy zakłada dochody na poziomie nieco ponad 2 mld zł. 2,5 mld zł jest po stronie wydatków, a zakładany deficyt to 403 mln zł.
- Aż 40 proc. naszych wydatków to inwestycje - podkreśla marszałek Piotr Całbecki. - Tak jak Centrum Onkologii warte pół miliarda złotych, z którym ruszamy w przyszłym roku. Filharmonia Pomorska to podobna kwota. Lwia część to inwestycje drogowe.
- Niepokoi nas bardzo wysoki procent deficytu - mówi Marek Gralik, przewodniczący klubu PiS. - Nie sama jego wartość - 19,22 proc., ale tempo wzrostu w stosunku do lat poprzednich. W 2024 roku ten deficyt wynosił 4 proc. Rok później przekroczył już 8 proc.
- Ten zakładany deficyt przeznaczany jest na inwestycje. W ubiegłym roku 460 mln zł przeznaczaliśmy na rozbudowę i remonty dróg województwa. W tym roku mamy prawie 600 mln zł - mówił Paweł Zgórzyński, przewodniczący klubu radnych Trzecia Droga Polskie Stronnictwo Ludowe - Polska 2050. - Zwiększyły się wydatki na oświatę, służbę zdrowia i sport.
Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, przeciw było 10.
