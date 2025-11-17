Ojciec Tadeusz Rydzyk wezwany do prokuratury w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”

2025-11-17, 19:03 Polska Agencja Prasowa

Ojciec Tadeusz Rydzyk. Fot. Wikipedia

O. Tadeusz Rydzyk poinformował w poniedziałek w Radiu Maryja, że został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II na 8 grudnia, czyli w dniu, w którym przypada 34. rocznica powstania Radia Maryja.

Wezwanie o. Rydzka na przesłuchanie na 8 grudnia potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach.



„Sytuacja zmierza do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji Trwam"

W opublikowanym na stronie rozgłośni komunikacie o. Rydzyk podał, że wcześniej do prokuratury zostali wezwani dyrektor do spraw finansowych Fundacji „Lux Veritatis” Lidia Kochanowicz-Mańk i o. Jan Król. Oboje są członkami zarządu fundacji, której prezesem jest o. Rydzyk. „8 grudnia (1991 r.) powstało Radio Maryja w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Radio Maryja od samego początku miało trudności. (…) Żadne władze nas nie rozpieszczały, ale obecna sytuacja zmierza do zamknięcia Muzeum, zmierza bardzo jasno do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo nie jesteśmy w nurcie poprawności politycznej” – napisał o. Rydzyk.



Zwrócił się do słuchaczy, żeby przekazywali „informacje o tym wszystkim Polakom, wszystkim wierzącym i niewierzącym”, bo „to uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród”.



Zawiadomienie do prokuratury

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa w piątkowym komunikacie przekazała, że w toku audytu w MKiDN prowadzonego przez dyrektora izby administracji skarbowej w Warszawie skierowano 17 lipca 2024 r. zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa przez ministra kultury. „Zawiadomienie KAS dotyczyło przede wszystkim niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum »Pamięć i Tożsamość« im. św. Jana Pawła II. Kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł” – napisano.



Resort kultury, po informacji przekazanej przez KAS, podjął kroki w zakresie zmiany niekorzystnych zapisów umownych i należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa. W czwartek MKiDN poinformowało, że składa pozew o unieważnienie umów zawartych przez resort za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją Lux Veritatis i zwrot 210 mln zł z odsetkami na rzecz skarbu państwa. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Uroczystości z okazji 34. rocznicy powstania Radia Maryja zaplanowano 6 grudnia w Toruniu i 8 grudnia – w Bydgoszczy.