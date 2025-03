2025-03-06, 09:55 Damian Klich/Redakcja

W województwie kujawsko-pomorskim realizowany jest program „Czujka dymu pod każdą strzechą” – strażacy ochotnicy pomogą ją zamontować, a wcześniej przeprowadzą „Domowy test bezpieczeństwa pożarowego”.

– Strażacy sprawdzą, czy nasz dom jest odpowiednio zabezpieczony przed pożarem – mówi Patrycja Świderska z OSP w Królikowie. – Zadając pytania z testu, dowiadujemy się, jakie mogą być zagrożenia w domu i na co zwrócić uwagę – wyjaśnia.



– Mieszkańcy nie zwracają uwagi na to, że na przykład instalacja elektryczna w naszym domu może spowodować pożar, często nie wiedzą, jaką mają instalację. Jednej osobie, która miała kontrolę kominiarską, kominiarz powiedział, że potrzebuje zupełnie innej czujki, niż jakiego typu ma ogrzewanie. Wykwalifikowane osoby mają z tym problem – wskazała.



Nasz reporter wybrał się ze strażaczką do jednego z domów na test bezpieczeństwa. – Zaprosiłam, bo już kiedyś myślałam o tym, żeby taką czujkę zamontować, kiedy jeszcze mieliśmy piec na opał drewnem, bo jednak było cały czas dymione. Jak taka czujka jest, to jednak wykrywa zagrożenie ogniem – mówi mieszkanka.



Łącznie w województwie kujawsko-pomorskim w akcji bierze udział dziewięć jednostek OSP, które jeżdżą po całym regionie. Wszyscy mieszkańcy mogą się zgłaszać do programu. Szczegóły znajdują się na stronie testbezpieczenstwa.pl.



