Kompletnie pijany kierowca staranował auto na rondzie. Wszystko widział policjant po służbie

Funkcjonariusz podbiegł do sprawcy wypadku, bo ten miał widoczne rany. Udzielając mu pomocy, wyczuł silny zapach alkoholu. Teraz 29-latkiem z Gruzji zajmie się Straż Graniczna.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 25 w Gronowie. Jechał tamtędy też policjant po służbie. Razem z innymi świadkami, ruszył na pomoc rannemu sprawcy kolizji. Wtedy wyczuł od mężczyzny silną woń alkoholu. Alkomat pokazał niemal 2 promile.



- 29-letni Gruzin, kierujący osobowym Volkswagenem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 29-latce, jadącej Skodą, w wyniku czego doszło do zderzenia. Kobieta i jej pasażer nie odnieśli poważniejszych obrażeń - informują toruńscy policjanci.



Gruzin trafił do celi. Policjanci, po postawieniu mu zarzutu, zwrócą się do Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie go z Polski.



