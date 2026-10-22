GKM Grudziądz przedłużył kontrakt z liderem. Wadim Tarasienko w drużynie na dwa kolejne sezony

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz oficjalnie ogłosił przedłużenie kontraktu z Wadimem Tarasienką. Zawodnik jeżdżący na polskiej licencji będzie „Gołębiem” przez dwa kolejne sezony.

Tarasienko występuje w GKM-ie od 2023 roku. Sezon 2026 okazał się przełomowy w jego karierze. 32-latek po raz pierwszy osiągnął średnią biegopunktową powyżej 2,0. Jego wynik to 2,05. Lepiej w drużynie radził sobie jedynie Michael Jepsen Jensen (2,16).



Nic dziwnego, że klub chciał przedłużyć z nim umowę. Rosyjski żużlowiec jeżdżący jako Polak podpisał kontrakt na dwa lata.



Według nieoficjalnych informacji skład GKM-u, w porównaniu do minionych rozgrywek, zmieni się nieznacznie. Miejsce Maxa Fricke’a, który ogłosił swoje odejście, ma zająć Fredrik Lidngren. Niewiadoma pozostaje ponadto przyszłość Bastiana Pedersena.