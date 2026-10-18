Artego Bydgoszcz rozegrało swój najlepszy mecz, ale do zwycięstwa zabrakło/fot. Patryk Głowacki
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Artego Bydgoszcz o krok od przełamania. Ostatnie akcje zdecydowały o kolejnej porażce

Artego Bydgoszcz rozegrało swój najlepszy mecz, ale do zwycięstwa zabrakło/fot. Patryk Głowacki
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Artego Bydgoszcz nadal bez wygranej w PGE Basket Lidze Kobiet. W 5. kolejce rozgrywek Bydgoszczanki uległy we własnej hali SKK Polonii Warszawa 78:81.

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Bydgoski zespół fatalnie wszedł w sezon. Cztery porażki z rzędu, w tym trzy bardzo bolesne, sprawiły, że oczekiwania w pojedynku z niepokonaną w trzech meczach Polonią zmalały do minimum. Ważniejsza od zwycięstwa wydawała się po prostu poprawa formy, przede wszystkim w ataku.

Gospodynie praktycznie od razu wpadły w kłopoty (2:9). Choć na chwilę zbliżyły się do rywalek (7:9), te szybko odskoczyły (19:7). Później do głosu doszły zawodniczki Krzysztofa Szewczyka (18:21), ale przyjezdne raz jeszcze odparły atak (31:18). Artego nie zraziło się i jeszcze w drugiej kwarcie objęło prowadzenie (36:34).

Na przerwę z niewielką przewagą zeszły rywalki (42:39). Po powrocie do gry to Bydgoszczanki przejęły inicjatywę (49:45). Gospodynie utrzymywały zaliczkę do okolic połowy ostatniej części starcia. Wtedy to „trójka” dala stołecznym rezultat 72:71. Końcówka przyniosła dużo emocji. Finalnie skuteczniejsze okazały się koszykarki z Warszawy.

Artego Bydgoszcz – SKK Polonia Warszawa 78:81 (11:19, 28:13, 28:16, 11:23)

Trener Artego Krzysztof Szewczyk po spotkaniu. Materiał Patryka Głowackiego
Dyscyplina: koszykówka
TAGI: artego bydgoszczkoszykówkapge basket liga kobietbasket liga kobietpolonia warszawa
Artego Bydgoszcz rozegrało swój najlepszy mecz, ale do zwycięstwa zabrakło/fot. Patryk Głowacki Artego Bydgoszcz rozegrało swój najlepszy mecz, ale do zwycięstwa zabrakło/fot. Patryk Głowacki Artego Bydgoszcz rozegrało swój najlepszy mecz, ale do zwycięstwa zabrakło/fot. Patryk Głowacki Artego Bydgoszcz rozegrało swój najlepszy mecz, ale do zwycięstwa zabrakło/fot. Patryk Głowacki Artego Bydgoszcz rozegrało swój najlepszy mecz, ale do zwycięstwa zabrakło/fot. Patryk Głowacki Artego Bydgoszcz rozegrało swój najlepszy mecz, ale do zwycięstwa zabrakło/fot. Patryk Głowacki
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