Artego Bydgoszcz o krok od przełamania. Ostatnie akcje zdecydowały o kolejnej porażce

Artego Bydgoszcz nadal bez wygranej w PGE Basket Lidze Kobiet. W 5. kolejce rozgrywek Bydgoszczanki uległy we własnej hali SKK Polonii Warszawa 78:81.
Artego Bydgoszcz – SKK Polonia Warszawa 78:81 (11:19, 28:13, 28:16, 11:23)
Artego Bydgoszcz nadal bez wygranej w PGE Basket Lidze Kobiet. W 5. kolejce rozgrywek Bydgoszczanki uległy we własnej hali SKK Polonii Warszawa 78:81.
Artego Bydgoszcz nadal bez wygranej w PGE Basket Lidze Kobiet. W 5. kolejce rozgrywek Bydgoszczanki uległy we własnej hali SKK Polonii Warszawa 78:81.
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