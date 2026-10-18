Auto osobowe wpadło do jeziora niedaleko Cekcyna. Strażacy wyciągnęli pojazd z wody

W Starym Suminie (w gminie Cekcyn) samochód typu pick-up zsunął się z drogi i wpadł do jeziora. Pojazd zatonął. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Jak informują strażacy, samochód miał być niewłaściwie zabezpieczony (prawdopodobnie hamulec ręczny nie był zaciągnięty), przez co przejechał odcinek drogi z górki i wpadł do jeziora.



- Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nikt nie przebywał w środku auta. Na miejscu działała grupa wodno-nurkowa z Bydgoszczy, która wyciągała pojazd - informuje kpt. Grzegorz Polok, oficer prasowy KP PSP w Tucholi.



Auto udało się wydobyć z wody. Na miejsce zadysponowano też strażaków z Tucholi, Cekcyna i Nowego Sumina.