Auto wpadło do jeziora w miejscowości Stary Sumin. /fot. KP PSP w Tucholi
Tuchola

Auto osobowe wpadło do jeziora niedaleko Cekcyna. Strażacy wyciągnęli pojazd z wody

Auto wpadło do jeziora w miejscowości Stary Sumin. /fot. KP PSP w Tucholi
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W Starym Suminie (w gminie Cekcyn) samochód typu pick-up zsunął się z drogi i wpadł do jeziora. Pojazd zatonął. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

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Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Jak informują strażacy, samochód miał być niewłaściwie zabezpieczony (prawdopodobnie hamulec ręczny nie był zaciągnięty), przez co przejechał odcinek drogi z górki i wpadł do jeziora.

- Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nikt nie przebywał w środku auta. Na miejscu działała grupa wodno-nurkowa z Bydgoszczy, która wyciągała pojazd - informuje kpt. Grzegorz Polok, oficer prasowy KP PSP w Tucholi.

Auto udało się wydobyć z wody. Na miejsce zadysponowano też strażaków z Tucholi, Cekcyna i Nowego Sumina.

Gdzie: Tuchola
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Auto wpadło do jeziora w miejscowości Stary Sumin. /fot. KP PSP w Tucholi Auto wpadło do jeziora w miejscowości Stary Sumin. /fot. KP PSP w Tucholi
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Auto osobowe wpadło do jeziora niedaleko Cekcyna. Strażacy wyciągnęli pojazd z wody

W Starym Suminie (w gminie Cekcyn) samochód typu pick-up zsunął się z drogi i wpadł do jeziora. Pojazd zatonął. Na szczęście nikomu nic się nie sta…

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