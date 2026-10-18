Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/fot. Akademia Muzyczna
Bydgoszcz

New Start, New Stars. Wyjątkowy koncert na początek roku akademickiego w Bydgoszczy

Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/fot. Akademia Muzyczna
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New Start, New Stars to tytuł festiwalu, który ma pokazać najsłynniejszych muzyków związanych z kampusem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

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W ramach festiwalu 20 października o godz. 19 wystąpią Mariusz Patyra i Mariusz Klimsiak, a także Apollon Musagete Quartet.

- Każdy występ jest dla mnie jak pierwszy raz, bo nigdy nie wiem, co się wydarzy, nigdy nie wiem, jak bardzo mnie poniesie. Kiedy gramy z Mariuszem, wiem, że mogę sobie na wiele pozwolić i ta wolność, którą czuję na scenie, to jest właśnie to, coś, czego nie da niczym innym zastąpić i nie da się za za żadne pieniądze kupić - mówi o występie z Mariuszem Klimsiakiem prorektorem Akademii Muzycznej doktor Mariusz Patyra, wykładowca bydgoskiej uczelni muzycznej.

- Mariusz to jest zwierzę sceniczne. Wychodząc na scenę widzi się tę jego energię. To jest niesamowite - podkreślał z kolei Mariusz Klimsiak.

Koncert będzie muzyczną inauguracją roku akademickiego.

W programie:
  • F. Schubert – Kwartet smyczkowy d-moll „Śmierć i dziewczyna”
  • E. Chausson – Koncert na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy op. 21
Więcej w relacji Magdy Jasińskiej - poniżej.

Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: koncertNew StartNew StarsAkademia Muzyczna w Bydgoszczyfestiwalkampus Akademii Muzycznej
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