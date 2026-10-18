New Start, New Stars. Wyjątkowy koncert na początek roku akademickiego w Bydgoszczy

New Start, New Stars to tytuł festiwalu, który ma pokazać najsłynniejszych muzyków związanych z kampusem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W ramach festiwalu 20 października o godz. 19 wystąpią Mariusz Patyra i Mariusz Klimsiak, a także Apollon Musagete Quartet.





- Każdy występ jest dla mnie jak pierwszy raz, bo nigdy nie wiem, co się wydarzy, nigdy nie wiem, jak bardzo mnie poniesie. Kiedy gramy z Mariuszem, wiem, że mogę sobie na wiele pozwolić i ta wolność, którą czuję na scenie, to jest właśnie to, coś, czego nie da niczym innym zastąpić i nie da się za za żadne pieniądze kupić - mówi o występie z Mariuszem Klimsiakiem prorektorem Akademii Muzycznej doktor Mariusz Patyra, wykładowca bydgoskiej uczelni muzycznej.



- Mariusz to jest zwierzę sceniczne. Wychodząc na scenę widzi się tę jego energię. To jest niesamowite - podkreślał z kolei Mariusz Klimsiak.





F. Schubert – Kwartet smyczkowy d-moll „Śmierć i dziewczyna”

E. Chausson – Koncert na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy op. 21

Więcej w relacji Magdy Jasińskiej - poniżej.

Koncert będzie muzyczną inauguracją roku akademickiego.W programie: