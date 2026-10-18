New Start, New Stars. Wyjątkowy koncert na początek roku akademickiego w Bydgoszczy

New Start, New Stars to tytuł festiwalu, który ma pokazać najsłynniejszych muzyków związanych z kampusem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
W ramach festiwalu 20 października o godz. 19 wystąpią Mariusz Patyra i Mariusz Klimsiak, a także Apollon Musagete Quartet.
- Mariusz to jest zwierzę sceniczne. Wychodząc na scenę widzi się tę jego energię. To jest niesamowite - podkreślał z kolei Mariusz Klimsiak.
W programie:
- F. Schubert – Kwartet smyczkowy d-moll „Śmierć i dziewczyna”
- E. Chausson – Koncert na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy op. 21