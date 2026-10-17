Natalia Bajor mistrzynią Europy w deblu. Polsko-słowacki duet najlepszy w Lublanie

Polskie tenisistki stołowe zdobyły dwa medale w grze podwójnej mistrzostw Europy w Lublanie. Natalia Bajor i Słowaczka Tatiana Kukulkova sięgnęły po złoto, pokonując w finale Annę Brzyską i Zuzannę Wielgos 3:0.

Finał był znacznie bardziej wyrównany, niż wskazuje wynik. Bajor i Kukulkova zwyciężyły 14:12, 11:8 i 13:11. Brzyska i Wielgos miały dwie piłki setowe w pierwszej partii, a w trzeciej prowadziły jeszcze 9:5, ale żadnej z tych przewag nie zdołały wykorzystać.



Nowe mistrzynie Europy rozkręcały się z każdym kolejnym spotkaniem. W 1/8 finału pokonały Hiszpanki Sofię-Xuan Zhang i Elvirę Rad 3:1, a następnie bez straty seta wyeliminowały Marię Tajłakową i Elizabet Abraamian. W półfinale także 3:0 wygrały z bardzo doświadczonym rumuńskim duetem Bernadette Szocs – Elizabeta Samara.



Dla Bajor i Kukulkovej to kolejny wspólny medal mistrzostw Europy. Dwa lata temu w Linzu zdobyły brąz, choć były wtedy o krok od finału – w półfinale nie wykorzystały piłki meczowej. W Lublanie poszły już do końca. Niedawno obie zawodniczki zdecydowały też, że będą kontynuować wspólne występy z myślą o kolejnych najważniejszych imprezach.



Srebro Brzyskiej i Wielgos również jest dużym sukcesem. Polki w ćwierćfinale wygrały z Francuzkami Prithiką Pavade i Charlotte Lutz 3:2, a w półfinale po pięciu setach pokonały Niemki Annett Kaufmann i Ninę Mittelham.



Natalia Bajor / Tatiana Kukulkova – Anna Brzyska / Zuzanna Wielgos 3:0 (14:12, 11:8, 13:11)