Olimpia Grudziądz zremisowała na wyjeździe ze Świtem Szczecin 1:1 w 12. kolejce Betclic 2. Ligi/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Szybki gol nie wystarczył Olimpii. Grudziądzanie tylko z punktem po meczu w Szczecinie

Olimpia Grudziądz zremisowała na wyjeździe ze Świtem Szczecin 1:1 w 12. kolejce Betclic 2. Ligi/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Olimpia Grudziądz zremisowała na wyjeździe ze Świtem Szczecin 1:1 w 12. kolejce Betclic 2. Ligi. Grudziądzanie prowadzili już od 6. minuty po trafieniu Artura Siemaszki, ale jeszcze przed przerwą gospodarze doprowadzili do wyrównania.

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Olimpia Grudziądz zremisowała na wyjeździe ze Świtem Szczecin 1:1 w 12. kolejce Betclic 2. Ligi. Grudziądzanie prowadzili już od 6. minuty po trafieniu Artura Siemaszki, ale jeszcze przed przerwą gospodarze doprowadzili do wyrównania.

Świt odpowiedział w 31. minucie. Dawid Kort wykorzystał błąd w defensywie Olimpii i pokonał Michała Jerkego. Po przerwie więcej z gry nadal mieli Grudziądzanie, lecz brakowało im konkretów pod bramką rywala.

Dla Olimpii był to trzeci kolejny mecz bez porażki po przerwie reprezentacyjnej, ale po dwóch wcześniejszych zwycięstwach tym razem zespół dopisał do tabeli jeden punkt.

Świt Szczecin – Olimpia Grudziądz 1:1 (1:1)
Bramka dla Olimpii: Siemaszko (6)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Olimpia GrudziądzŚwit SzczecinBetclic 2. LigaArtur SiemaszkoDawid KortMichał Jerkepiłka nożnaGrudziądz12. kolejka Betclic 2. Ligi
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