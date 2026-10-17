Maja Chwalińska (z lewej) i Iga Świątek/ Fot. Wikipedia/Peter Menzel/PAP/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkievich
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Chwalińska lepsza od Świątek w polskim półfinale. Teraz zagra o tytuł w Wuhanie

Maja Chwalińska (z lewej) i Iga Świątek/ Fot. Wikipedia/Peter Menzel/PAP/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkievich
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Maja Chwalińska zagra w finale turnieju WTA 1000 w Wuhanie. W polskim półfinale pokonała Igę Świątek 7:5, 6:1. Było to pierwsze w historii spotkanie dwóch Polek na tym etapie turnieju rangi WTA 1000.

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Pierwszy set był zdecydowanie bardziej wyrównany. Obie Polki długo pozostawały blisko siebie, ale przy stanie 5:5 Chwalińska wygrała dwa kolejne gemy i zamknęła partię wynikiem 7:5. W drugim secie przewaga 22. rakiety świata była już zdecydowana. Świątek zdołała ugrać tylko jednego gema, a Chwalińska po dwóch godzinach i ośmiu minutach mogła cieszyć się z największego sukcesu w dotychczasowej karierze.

Dzięki awansowi do finału Chwalińska zapewniła sobie co najmniej 12. miejsce w światowym rankingu. Przed rozpoczęciem zawodów w Wuhanie była 22. Świątek zajmuje obecnie dziewiątą pozycję.
W finale Chwalińska zmierzy się z Brytyjką Sonay Kartal, która pokonała Jelenę Ostapenko 7:6, 7:6. Jeśli Polka wygra cały turniej, może awansować na 11. miejsce rankingu WTA.

Awans do finału oznacza także premię w wysokości 385 tysięcy dolarów, czyli około półtora miliona złotych. Zwyciężczyni turnieju otrzyma 665 tysięcy dolarów.

Maja Chwalińska – Iga Świątek 2:0 (7:5, 6:1)

TAGI: Maja ChwalińskaIga ŚwiątekWTA WuhantenisWTA 1000Sonay Kartalpolski tenisWuhanfinał WTAranking WTA
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