Chwalińska lepsza od Świątek w polskim półfinale. Teraz zagra o tytuł w Wuhanie

Maja Chwalińska zagra w finale turnieju WTA 1000 w Wuhanie. W polskim półfinale pokonała Igę Świątek 7:5, 6:1. Było to pierwsze w historii spotkanie dwóch Polek na tym etapie turnieju rangi WTA 1000.

Pierwszy set był zdecydowanie bardziej wyrównany. Obie Polki długo pozostawały blisko siebie, ale przy stanie 5:5 Chwalińska wygrała dwa kolejne gemy i zamknęła partię wynikiem 7:5. W drugim secie przewaga 22. rakiety świata była już zdecydowana. Świątek zdołała ugrać tylko jednego gema, a Chwalińska po dwóch godzinach i ośmiu minutach mogła cieszyć się z największego sukcesu w dotychczasowej karierze.



Dzięki awansowi do finału Chwalińska zapewniła sobie co najmniej 12. miejsce w światowym rankingu. Przed rozpoczęciem zawodów w Wuhanie była 22. Świątek zajmuje obecnie dziewiątą pozycję.

W finale Chwalińska zmierzy się z Brytyjką Sonay Kartal, która pokonała Jelenę Ostapenko 7:6, 7:6. Jeśli Polka wygra cały turniej, może awansować na 11. miejsce rankingu WTA.



Awans do finału oznacza także premię w wysokości 385 tysięcy dolarów, czyli około półtora miliona złotych. Zwyciężczyni turnieju otrzyma 665 tysięcy dolarów.



Maja Chwalińska – Iga Świątek 2:0 (7:5, 6:1)