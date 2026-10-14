Zwierzęta na scenie zdemaskują człowieka. Prawda o ludziach na Festiwalu „Spotkania”

Święto teatru coraz bliżej. W Toruniu w sobotę [17 października] rozpocznie się 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania”, który potrwa do czwartku 22 października.

W konkursie zostanie pokazanych 11 przedstawień, w tym 6 z zagranicy: z Grecji, Włoch, Danii, Chile, Hiszpanii oraz Ukrainy. - W tym roku opowieści zdominowane zostały przez zwierzęcych bohaterów - podkreśla Bartosz Adamski, kierownik literacki Teatru Baj Pomorski.



- Bajka zwierzęca jest formą, która sięga już antyku. Adresowana była pierwotnie przecież do czytelnika w pełni dorosłego. Bohaterowie zwierzęcy dysponowali pewnymi cechami ludzi i tak naprawdę byli metaforą właśnie tego, co człowiek sobą przejawia - przypomina Bartosz Adamski.



- Mamy więc „Misia Tymoteusza" Teatru Groteska w Krakowie, mamy „Wielkiego złego Lisa” Teatru Animacji, mamy „Słowika” Białostockiego Teatru Lalek - to taka bardzo klasyczna opowieść, chociaż przepisana absolutnie na nowo. No i mamy „Nie skakać na bombę” Teatru Maska w Rzeszowie – tutaj bohaterkami są kura i kaczka. Także jest dużo rzeczywiście bohaterów zwierzęcych, co jest zawsze ciekawym punktem wyjścia dla scenografa, no bo trzeba tych bohaterów jakoś pokazać. Trzeba im dać jakąś ciekawą formę, a wiemy, że jest to coraz trudniejsze.



