Ekonomiczną nagrodę Nobla przyznano Robertowi E. Hallowi oraz Michaelowi Woodfordowi. /fot. PAP/EPA/ANDERS WIKLUND
KRAJ I ŚWIAT

Poznaliśmy laureatów ekonomicznej nagrody Nobla. To Robert E. Hall i Michael Woodford

Ekonomiczną nagrodę Nobla przyznano Robertowi E. Hallowi oraz Michaelowi Woodfordowi. /fot. PAP/EPA/ANDERS WIKLUND
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Tegoroczny ekonomiczny Nobel przyznano w poniedziałek za „mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji”; laureatami zostali Robert E. Hall oraz Michael Woodford.

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Michael Woodford to amerykański makroekonomista wykładający na Uniwersytecie Columbia. Robert E. Hall to także Amerykanin wykładający na Uniwersytecie Stanforda.

Nobel z ekonomii właściwie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamięci Alfreda Nobla. Jako jedyna przyznawana nagroda nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją w 1968 r. Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet ds. Nagrody wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 r. systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.

Nagroda wynosi 12 mln koron szwedzkich (ok. 4,65 mln zł). Jako jedyna jest finansowana z budżetu Banku Szwecji, a nie Fundacji Noblowskiej, jak w pozostałych dziedzinach.

TAGI: nagroda noblaekonomiczny nobelekonomiczna nagroda noblarobert e. hallmichael woodford
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