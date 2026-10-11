Msza, świadectwa stypendystów i rodzinne świętowanie. Dzień Papieski w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Msza, świadectwa stypendystów i rodzinne świętowanie. Dzień Papieski w Bydgoszczy [zdjęcia]

Msza, świadectwa stypendystów i rodzinne świętowanie. Dzień Papieski w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis
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Pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Uczeń - Misjonarz” odbył się w całej Polsce 26. Dzień Papieski. W Bydgoszczy, w domu zakonnym u Duchaczy zorganizowano Miasteczko Rodzinne.

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Były gry, zabawy, zwiedzanie Muzeum Misyjnego oraz papieskie kremówki. Przygotowano też prezentację poświęconą papieżowi. Wydarzenie był okazją do przypomnienia nauczania św. Jana Pawła II.

- Hasło „Uczeń - Misjonarz” jest po to, żeby pokazać, że papież nauczał nas, ale też z tym nauczaniem poszedł w świat - mówi ksiądz Łukasz Krzewiński, koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. - Ten dzień ma służyć temu, żeby nauki Jana Pawła II wciąż były żywe - dodaje.

Wspólną zabawę u Duchaczy poprzedziła msza święta w parafii pw. św. Jadwigi Królowej na Wzgórzu Wolności. Następnie uczestnicy obchodów przeszli do Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Ducha Świętego. W trakcie wydarzenia prowadzono także zbiórkę na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierającego uzdolnioną młodzież z małych miejscowości.

Czym jest Dzień Papieski?

Dzień Papieski obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Nieodłącznym elementem obchodów jest kwesta na stypendia edukacyjne dla młodych, zdolnych, ale niezamożnych osób z małych miejscowości. Środki finansowe pozyskane w ramach Dnia Papieskiego oraz wpłacane przez cały rok darowizny pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego dla blisko dwóch tysięcy stypendystów.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana w 2000 r. jako pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat papieża poprzez promowanie jego nauczania i wspieranie przedsięwzięć społecznych, głównie w zakresie edukacji i na polu kultury.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Dzień PapieskiJan Paweł IIDzieło Nowego TysiącleciaBydgoszcz
Msza, świadectwa stypendystów i rodzinne świętowanie. Dzień Papieski w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis Msza, świadectwa stypendystów i rodzinne świętowanie. Dzień Papieski w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis
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