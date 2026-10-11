Zamach na premiera RP i szefa MON? „Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie"

Jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka - do policji wypłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, podkreślił podczas briefingu prasowego, że sprawę służby traktują śmiertelnie poważnie.



– Wiem, że na wielu antenach wielu pseudoekspertów wypowiada się dzisiaj z niedowierzaniem: „dlaczego o tym poinformowaliśmy”. Dlatego że sprawa, podkreślam, jest śmiertelnie poważana - mówi.



Dobrzyński stwierdził także, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej różnych pogróżek czy gróźb wpływa do służb, a w tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie.



Sygnały o ewentualnym zamachu wpłynęły najpierw do SOP.



- Oni pierwsi weryfikują te informacje i przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami, próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych gróźb — zastrzegł Dobrzyński.