Rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński oraz rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podczas briefingu prasowego przed siedzibą KPRM w Warszawie. / Fot. PAP
KRAJ I ŚWIAT

Zamach na premiera RP i szefa MON? „Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie"

Rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński oraz rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podczas briefingu prasowego przed siedzibą KPRM w Warszawie. / Fot. PAP
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Jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka - do policji wypłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

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Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, podkreślił podczas briefingu prasowego, że sprawę służby traktują śmiertelnie poważnie.

– Wiem, że na wielu antenach wielu pseudoekspertów wypowiada się dzisiaj z niedowierzaniem: „dlaczego o tym poinformowaliśmy”. Dlatego że sprawa, podkreślam, jest śmiertelnie poważana - mówi.

Dobrzyński stwierdził także, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej różnych pogróżek czy gróźb wpływa do służb, a w tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie.

Sygnały o ewentualnym zamachu wpłynęły najpierw do SOP.

- Oni pierwsi weryfikują te informacje i przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami, próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych gróźb — zastrzegł Dobrzyński.

TAGI: TuskKosiniak-Kamyszpremiergroźby
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