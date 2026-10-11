Katarzyna Wasick znów miała powody do radości/fot. Polski Związek Pływacki
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Kolejne dobre rezultaty Katarzyny Wasick w PŚ. Polka dwukrotnie na podium, raz zwyciężyła

Katarzyna Wasick znów miała powody do radości/fot. Polski Związek Pływacki
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Katarzyna Wasick ponownie z dobrymi występami w Pucharze Świata. Polka podczas zawodów na krótkim basenie w Taszkencie dwukrotnie stanęła na podium. Raz okazała się najlepsza, raz przypłynęła trzecia.

Sukcesy Katarzyny Wasick podczas pływackiego Pucharu Świata. Polka dwa razy stanęła na podium
Sukcesy Katarzyny Wasick podczas pływackiego Pucharu Świata. Polka dwa razy stanęła na podium

Wasick wygrała rywalizację na 50 metrów stylem dowolnym. W finale sprintu uzyskała czas 23,63 i o 0,05 sekundy wyprzedziła Kanadyjkę Taylor Ruck. Trzecia była Rosjanka Daria Klepikowa (23,94).

Trzecie miejsce Polka zajęła na dwukrotnie dłuższym dystansie. Jej wynik to 52,50. Triumfowała w czasie rekordu Europy Holenderka Marrit Steenbergen – 50,32. Drugią pozycję wywalczyła Klepikowa (52,04).

Dyscyplina: pływanie
TAGI: katarzyna wasickpływaniepuchar świata
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