Kolejne dobre rezultaty Katarzyny Wasick w PŚ. Polka dwukrotnie na podium, raz zwyciężyła

Katarzyna Wasick ponownie z dobrymi występami w Pucharze Świata. Polka podczas zawodów na krótkim basenie w Taszkencie dwukrotnie stanęła na podium. Raz okazała się najlepsza, raz przypłynęła trzecia.

Wasick wygrała rywalizację na 50 metrów stylem dowolnym. W finale sprintu uzyskała czas 23,63 i o 0,05 sekundy wyprzedziła Kanadyjkę Taylor Ruck. Trzecia była Rosjanka Daria Klepikowa (23,94).



Trzecie miejsce Polka zajęła na dwukrotnie dłuższym dystansie. Jej wynik to 52,50. Triumfowała w czasie rekordu Europy Holenderka Marrit Steenbergen – 50,32. Drugią pozycję wywalczyła Klepikowa (52,04).