Beata Krajewska zarządza Teatrem Impresaryjnym we Włocławku. / Fot. Radosław Jagieła / Marek Ledwosiński / archiwum
Włocławek

Zmiana na stanowisku dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku

Beata Krajewska zarządza Teatrem Impresaryjnym we Włocławku. / Fot. Radosław Jagieła / Marek Ledwosiński / archiwum
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Od początku października placówką zarządza Beata Krajewska. Formalnie jest zastępcą dyrektora do spraw artystycznych, ale w praktyce podejmuje wszystkie kluczowe decyzje.

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- Nie tylko Teatr Impresaryjny, ale także inne działania. Już wkrótce ruszymy z innymi akcjami muzycznymi - mówi. - Chcemy pójść w takie musicalowo-filmowe rzeczy, a więc myślę, że repertuar nam się rozszerzy.

Dotychczas teatrem zarządzała Monika Budzeniusz. Pod koniec września objęła jednak stanowisko dyrektora Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

Szersza rozmowa z Beatą Krajewską w niedzielnym (11.10) wydaniu "Śniadania z muzami" Polskiego Radia PiK po godz. 10.

Gdzie: Włocławek
TAGI: WłocławekTeatr ImpresaryjnyBeata Krajewska
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