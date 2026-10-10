Zmiana na stanowisku dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku

Od początku października placówką zarządza Beata Krajewska. Formalnie jest zastępcą dyrektora do spraw artystycznych, ale w praktyce podejmuje wszystkie kluczowe decyzje.

- Nie tylko Teatr Impresaryjny, ale także inne działania. Już wkrótce ruszymy z innymi akcjami muzycznymi - mówi. - Chcemy pójść w takie musicalowo-filmowe rzeczy, a więc myślę, że repertuar nam się rozszerzy.



Dotychczas teatrem zarządzała Monika Budzeniusz. Pod koniec września objęła jednak stanowisko dyrektora Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.



Szersza rozmowa z Beatą Krajewską w niedzielnym (11.10) wydaniu "Śniadania z muzami" Polskiego Radia PiK po godz. 10.