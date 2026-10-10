O natychmiastowym zawieszeniu Michała Kołodziejczaka (założyciela Agrounii) w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej poinformował jego szef Zbigniew Konwiński. To w związku z medialnymi doniesieniami, według których były wiceminister rolnictwa miał agresywnie zachowywać się wobec swoich byłych współpracownic.

W piątek rano Kanał Zero podał, że wspomniane kobiety oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, „którą przedstawiał jako kokainę”. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia.



- Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Klubu KO. Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby – napisał w piątek wieczorem na portalu X Zbigniew Konwiński.



Michał Kołodziejczak był wiceministrem rolnictwa do połowy 2025 r. Wcześniej był założycielem i prezesem fundacji Agrounia organizującej protesty przeciw polityce rządu w kwestiach rolniczych. Od 2023 r. jest posłem.