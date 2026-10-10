Jarosław Kuropatwiński/fot. Magda Jasińska
Bydgoszcz

Koncert The Echoes Project, czyli Pink Floyd i cudowne lata 70. Zagra niezwykły skład

Jarosław Kuropatwiński/fot. Magda Jasińska
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„Miłość, pasja, brzmienie inspirowane legendarnymi koncertami na żywo - wszystko to pragniemy przekazać naszej publiczności, która tak jak my, uwielbia muzykę Pink Floyd!". To będzie niezwykłe muzyczne wydarzenie.

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Muzyka Pink Floyd z lat 70. - tych ma niezwykłą zdolność łączenia pokoleń, bo nie opiera się wyłącznie na czasie, w którym powstała. Ona uruchamia pamięć, emocje i wyobraźnię — a koncert na żywo dodaje do tego doświadczenie wspólnoty." - To słowa członków projektu The Echoes Project The Pink Floyd, którzy 17 października wystąpią w bydgoskiej „Adrii".

Na czele zespołu stoi profesor Jarosław Kuropatwiński - mecenas i naukowiec, autor cenionych książek z zakresu prawa cywilnego oraz wykładowcą (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim).
To także dyplomata: pełniący funkcję Konsula Honorowego Niemiec w Bydgoszczy, ale również społecznik i wizjoner - a na estradzie po prostu gitarzysta Jarek Kuropatwiński. W składzie są także Ola Bieńkowska, Kamil Kuliński.

  • Z Jarosławem Kuropatwińskim rozmawiała Magda Jasińska. Nagranie jest poniżej:

Relacja Magdaleny Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Pink FloydkoncertJarosław KuropatwińskiAdriaBydgoszczmuzyka
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