1200 figur przedstawiających ludzi – symbolizujących 1200 ofiar ataków przeprowadzonych przez Hamas 7 października 2023 roku – zostało ustawionych przez antyrządowych demonstrantów na plaży w Tel Awiwie. / Fot. PAP
KRAJ I ŚWIAT

Kto rządzi Strefą Gazy po trzech latach wojny? Izrael czy Hamas? Konflikt wciąż trwa

1200 figur przedstawiających ludzi – symbolizujących 1200 ofiar ataków przeprowadzonych przez Hamas 7 października 2023 roku – zostało ustawionych przez antyrządowych demonstrantów na plaży w Tel Awiwie. / Fot. PAP
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Administracja powołana, aby zastąpić Hamas, wciąż nie została wpuszczona do Strefy, która ma obecnie trzy odrębne ośrodki kontroli i administracji.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy podpisany. Hamas uwolnił zakładników
Plan pokojowy dla Strefy Gazy podpisany. Hamas uwolnił zakładników
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Na początku października Izrael kontrolował, według Reutersa, ponad 60 proc. Strefy Gazy i niemal codziennie przeprowadzał tam ataki lotnicze. Premier Benjamin Netanjahu
nazywa zajęte tereny strefą buforową, która ma zapobiegać kolejnym atakom Hamasu, i zapowiada, że wojska się z nich nie wycofają.

Po napaści Hamasu z 7 października 2023 r., w której zginęło około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych, Izrael zapowiedział likwidację ugrupowania. Jednak trzy lata później Hamas nadal rządzi częścią Strefy. Na kontrolowanym przez niego wąskim pasie wybrzeża mieszkają niemal wszyscy Gazańczycy, czyli blisko 2 mln osób, w dużej mierze w zniszczonych budynkach i prowizorycznych schronieniach.

Plan pokojowy przyjęty po ogłoszonym w październiku 2025 roku zawieszeniu broni zakłada stopniowe rozbrajanie Hamasu, równoległe wycofywanie wojsk izraelskich oraz przekazanie administracji palestyńskiemu Narodowemu Komitetowi ds. Administracji Strefy Gazy (NCAG). Komitet ma odpowiadać za sprawy cywilne, podstawowe usługi i porządek publiczny. Ma działać pod nadzorem powołanej na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ Rady Pokoju, która powstała z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa.

Realizacja promowanego przez Stany Zjednoczone planu utknęła jednak w martwym punkcie. Izrael uzależnia dalsze wycofanie wojsk od pełnego rozbrojenia Hamasu, a Hamas nie chce oddać broni, dopóki izraelskie wojska pozostają w Strefie.

Bez rozwiązania tego sporu nie może rozpocząć się przekazywanie władzy administracji NCAG. W lipcu Hamas rozwiązał swój organ administracyjny zarządzający Strefą i zadeklarował przekazanie władzy komitetowi, ale jego członkowie nie zostali dotąd wpuszczeni przez Izrael do Strefy i nie przejęli tamtejszych instytucji. Hamas zapowiedział wobec tego, że zatrudnieni przez niego urzędnicy pozostaną na stanowiskach, i zachował nadzór nad policją i bezpieczeństwem na kontrolowanych terenach.

TAGI: Strefa GazyHamasIzraelwojna
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