Polski alpinista przez 12 godzin wisiał w powietrzu, przyczepiony do napiętej liny

Na granitowej iglicy skalnej o nazwie Ząb Olbrzyma (Dente del Gigante) na wysokości około 4 tysięcy metrów n.p.m. w masywie Mont Blanc niemal w ostatniej chwili udało się uniknąć tragedii.

Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów.

20-letni Polak przez 12 godzin wisiał w powietrzu , przyczepiony do napiętej liny na iglicy.

, przyczepiony do napiętej liny na iglicy. Jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu pomóc.

podniosła alarm

Złe warunki pogodowe uniemożliwiły po zmroku start śmigłowca



Jego stan nie budzi niepokoju

Polka

odmówiła przewiezienia do szpitala

Jak podają włoskie media, Polak - przetrwawszy noc w deszczu i chłodzie - przeżył jeden z najgorszych koszmarów każdego, kto chodzi po górach.W niewielkiej odległości od niego, przypięta do skały, znajdowała się jego 24-letnia partnerka wspinaczkowa, która nie była w stanie mu pomóc. To onadzwoniąc na numer alarmowy w Aoście i podając lokalizację: Dente del Gigante.Włoscy ratownicy musieli poczekać do świtu i wtedy wjechali na górę uruchomioną specjalnie dla nich kolejką linową prowadzącą do jednego z punktów w masywie Mont Blanc. Stamtąd rozpoczęli w trudnych warunkach wspinaczkę w kierunku dwojga młodych Polaków. W zespole tym byli ratownicy z pogotowia górskiego Doliny Aosty i żołnierze ratownictwa górskiego Gwardii Finansowej.W ciągu dnia chwilowe przejaśnienie umożliwiło start francuskiego śmigłowca żandarmerii wysokogórskiej z Chamonix, na pokładzie którego ratownicy dotarli do alpinisty, znajdującego się w największym niebezpieczeństwie.Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.. Jego partnerka musiała poczekać jeszcze około dwóch godzin zanim dotarła do niej idąca pieszo ekipa ratunkowa, która znalazła ją 40 metrów poniżej szczytu. Młoda, wycieńczona, ale w dobrym stanie fizycznym,Agencja Ansa przytoczyła wypowiedź jednego z włoskich ratowników: „Dzięki trwającemu zaledwie kilka chwil przejaśnieniu francuscy koledzy zdołali wystartować śmigłowcem i uratować alpinistę. Minuta dłużej i dotarcie do niego byłoby już niemożliwe”.