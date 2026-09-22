Pawbeats na niezdobytym wcześniej szczycie: Jestem chyba dumny

2026-09-22, 22:38  DW
Marcin „Pawbeats” Pawłowski na szczycie/ Fot. Facebook, „Pawbeats”

Marcin „Pawbeats” Pawłowski na szczycie/ Fot. Facebook, „Pawbeats”

Bydgoszczanin wszedł na niezdobyty dotąd szczyt w rejonie gór Ghujerab w północnym Karakorum w Pakistanie - szczyt bez nazwy (zdobywcy, co do zasady, zyskują prawo do nadania jej).

Wierzchołek ma 5 270 metrów nad poziomem morza. Marcin „Pawbeats” Pawłowski, poinformował o sukcesie w mediach społecznościowych.

- Jestem bardzo przejęty, nie wiem, chyba dumny, ale dotrze to do mnie za jakiś czas - napisał muzyk, kompozytor, aranżer i producent muzyczny.

W wyprawie towarzyszyli mu influencer i podróżnik Jakub „Patec” Patecki oraz tragarz wysokogórski Nazir Sadpara.

W sieci wyprawę śledzą fani, a śmiałkowie zpaowiadają, że po krótkim odpoczynku ruszą dalej.



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