Заходи для дітей, благодійний ярмарок. Безкоштовні медичні консультації

Надаємо додаткову інформацію для громадян України, які проживають в Куявсько-Поморському воєводстві.

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Переклад Ірени Станчак

Відділення для дітей Міської БібліотекиТаємний Сад” в Іновроцлаві запрошує на музичні забави – себто заняття музично-ритмічне на українській мові. Заняття веде Юлія Захарова. Бібліотека запрошує дітей віком від 5 років. Попередня реєстрація за номером 52 352 72 37 або особисто у дитячому відділенні Бібліотеки на вул.Яна Кілінського 16. Заняття сьогодні о 16:00.В Шубіні в Суботу о 14:00 на центральній площі розпочнеться благодійний ярмарок під гасломЯ – на боці миру”. Виступатимуть на ньому між іншим Аня Кальсап з України, Анна Гнатович з гуртом, Леонард Лютер, а о 19:45 Лукаш Загробельний. Стоятимуть прилавки з українською кухнею, спільно приготованою їжею жителями Шубіна і прибулих жінок з України, після початку війни. Будуть аніматори для дітей і показовий виступ пожежників. Весь дохід з ярмарку буде призначений на українських біженців в Шубіні і околицях.Центр Здоров'я4 Med” в Бжозі прийме на роботу фізіотерапевта. Спеціалісту пропонують пів ставки. Телефон для зацікавлених 725 999 845.Українські сімї, котрі проживають в Іновроцлаві можуть щоденно приходити до МКД (Молодіжного Дому Культури ім.Корчака, ул. Найсвятішої Діви Марії 14) щоб отримати речі, продукти харчування, ліки і засоби гігієни. З питанням про можливість бути поселеним у чиємусь домі можна дзвонити до адміністрації міста Іновроцлава за номером +48 523 555 283. Проконсультуватись з лікарем українською мовою можна за номером +48 519 062 999.Особи котрі прибули до Польщі після 24 лютого в Іновроцлав до кінця року зможуть користати з міського транспорту безкоштовно.