Czwartek, 07 kwietnia 2022 r.   Imieniny: Rufina, Celestyna, Jana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Leszczyńskiego
2022-04-07, 11:56 Redakcja

Заходи для дітей, благодійний ярмарок. Безкоштовні медичні консультації

Люди, які приїхали до Польщі після 24 лютого в Іновроцлаві, до кінця року зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом / фото Архіви
Люди, які приїхали до Польщі після 24 лютого в Іновроцлаві, до кінця року зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом / фото Архіви
Надаємо додаткову інформацію для громадян України, які проживають в Куявсько-Поморському воєводстві.

Заповнити заявку вам допоможуть чиновники. Більше курсів польської мови

Вивчення польської мови, робота на лікарів і ярмарок [читати і слухати]
Новини для Українців: Сімейно-інтеграційна зустріч
Відомоśці для України. Опіка медична для Україńцó
Відділення для дітей Міської Бібліотеки Таємний Сад” в Іновроцлаві запрошує на музичні забави – себто заняття музично-ритмічне на українській мові. Заняття веде Юлія Захарова. Бібліотека запрошує дітей віком від 5 років. Попередня реєстрація за номером 52 352 72 37 або особисто у дитячому відділенні Бібліотеки на вул.Яна Кілінського 16. Заняття сьогодні о 16:00.

В Шубіні в Суботу о 14:00 на центральній площі розпочнеться благодійний ярмарок під гаслом Я – на боці миру”. Виступатимуть на ньому між іншим Аня Кальсап з України, Анна Гнатович з гуртом, Леонард Лютер, а о 19:45 Лукаш Загробельний. Стоятимуть прилавки з українською кухнею, спільно приготованою їжею жителями Шубіна і прибулих жінок з України, після початку війни. Будуть аніматори для дітей і показовий виступ пожежників. Весь дохід з ярмарку буде призначений на українських біженців в Шубіні і околицях.

Центр Здоров'я 4 Med” в Бжозі прийме на роботу фізіотерапевта. Спеціалісту пропонують пів ставки. Телефон для зацікавлених 725 999 845.

Українські сімї, котрі проживають в Іновроцлаві можуть щоденно приходити до МКД (Молодіжного Дому Культури ім.Корчака, ул. Найсвятішої Діви Марії 14) щоб отримати речі, продукти харчування, ліки і засоби гігієни. З питанням про можливість бути поселеним у чиємусь домі можна дзвонити до адміністрації міста Іновроцлава за номером +48 523 555 283. Проконсультуватись з лікарем українською мовою можна за номером +48 519 062 999.

Особи котрі прибули до Польщі після 24 лютого в Іновроцлав до кінця року зможуть користати з міського транспорту безкоштовно.

Переклад Ірени Станчак
Інформаційний буклет для громадян України - 7 квітня 2022 року
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-04-07, godz. 15:38 Ratowali ludzi z płonącej kamienicy. Podziękowania dla policjantów Dwaj dzielnicowi inowrocławskiej komendy odebrali podziękowania za odwagę podczas ratowania ludzi z płonącej kamienicy w Inowrocławiu. » więcej 2022-04-07, godz. 12:53 Rozmowa dnia: Od wybuchu wojny mamy trzy razy więcej ochotników [rozmowa] - Ludzie chcą być gotowi, przeszkoleni i w razie czego obronić siebie, swoje rodziny i lokalną społeczność, w której mieszkają, dlatego zgłaszają się… » więcej 2022-04-07, godz. 12:07 Wybuch gazu na Starym Rynku we Włocławku. Poparzona kobieta w szpitalu Do wybuchu doszło na ostatnim piętrze zabytkowej kamienicy na włocławskim Starym Rynku. W pożarze ucierpiała kobieta w średnim wieku. » więcej 2022-04-07, godz. 10:29 Przerwa w przyjmowaniu darów w Myślęcinku. Działa pięć innych punktów Od czwartku do soboty (7-9 kwietnia) włącznie potrwa przerwa techniczna w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku, które jest miejscem zbierania… » więcej 2022-04-07, godz. 08:44 Misterium Męki Pańskiej w bydgoskim Fordonie. Tym razem „Pieśń o winnicy” „Pieśń o winnicy” - to hasło tegorocznego Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci. To pierwsza odsłona wydarzenia po dwuletniej, pandemicznej… » więcej 2022-04-07, godz. 07:55 Centrum Bydgoszczy zmieni się nie do poznania. Przegląd inwestycji [zdjęcia, wizualizacje] Drogowcy podpisali umowę na zaprojektowanie przebudowy północnych mostów Solidarności. Nowy obiekt ma być powiązany z nową ulicą przecinającą kwartał… » więcej 2022-04-07, godz. 06:54 Napisali prace o Toruniu i dostali nagrody. „Poznajemy miasto z każdej strony” Towarzystwo Miłośników Torunia nagrodziło autorów najlepszych prac magisterskich i licencjackich o Toruniu. Zgłoszone prace dotyczyły różnych dziedzin… » więcej 2022-04-06, godz. 21:30 Dyskutowali, ucząc się wystąpień publicznych, czyli finał Ligi Debat [wideo] Drużyna II Liceum Ogólnokształcącego zwycięzcą Bydgoskiej Ligi Debat. Finałowy turniej odbył się w murach Politechniki Bydgoskiej. Uczniowie „dwójki”… » więcej 2022-04-06, godz. 20:30 Dary z Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, przez Toruń [zdjęcia, wideo] Cztery furgonetki pełne darów dla Ukraińców przyjechały do Torunia z hrabstwa Fife w Wielkiej Brytanii. » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Trzy osoby zginęły w wypadku trzech aut w Świeciu na S5. Droga zablokowana [zdjęcia] (przedwczoraj, 08:09)
  2. Wiatr złamał drzewo, a to runęło na człowieka. Wypadek w Bydgoszczy (04 kwietnia, 18:31)
  3. Modlitwa o pokój w 17. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Łączymy się o godz. 21.37 (02 kwietnia, 11:30)
  4. Piknik dla uchodźców w Strzelcach Dolnych. „Żeby poczuli normalne życie” [zdjęcia, wideo] (03 kwietnia, 17:24)
  5. Bus zderzył się z samochodem osobowym. Wypadek na obwodnicy Bydgoszczy (04 kwietnia, 07:41)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO