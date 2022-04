Młodzi wiedzą coraz więcej o wielkich Polakach. Finał jubileuszowej edycji konkursu

Generał brygady, profesor Elżbieta Zawacka, była bohaterką tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach. Jego głównym organizatorem od 10 lat jest Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

Właśnie w Górsku odbyła się gala podsumowująca jubileuszową edycję.- Wychowywanie młodzieży do wartości, poprzez pokazywanie wielkich autorytetów - taki jest cel konkursu - mówiła w imieniu organizatorów Małgorzata Kowalczyk-Przybytek.Kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej „w cywilu” była matematyczką i profesorem nauk humanistycznych. W ciągu 10 lat trwania konkursu we wszystkich jego etapach uczestniczyło ok. 5 tys. uczniów szkół z regionu. Bohaterami konkursu byli m.in. Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, kardynał Stefan Wyszyński.