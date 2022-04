Dary z Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, przez Toruń [zdjęcia, wideo]

Cztery furgonetki pełne darów dla Ukraińców przyjechały do Torunia z hrabstwa Fife w Wielkiej Brytanii.

Znajdowały się w nich m.in. kosmetyki, środki higieniczne, żywność i artykuły dla dzieci. Część z nich trafi do uchodźców przebywających w naszym województwie a część zostanie wysłana na Ukrainę. Inicjatorką zbiórki była radna Fife Mary Lockhart.– Chcieliśmy, żeby ludzie na Ukrainie wiedzieli, że myślimy o nich i martwimy się. Chcieliśmy też, żeby Polacy zrozumieli, że my w Fife jesteśmy wam bardzo wdzięczni, jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego co robicie pomagając uchodźcom. To więcej niż my jesteśmy w stanie zrobić – powiedziała Mary Lockhart.W rozładunku darów pomagali m.in. stacjonujący w naszym regionie amerykańscy żołnierze z 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej „Hamilton's Own”.