Droga wolna. Można budować trasę S10 Bydgoszcz-Toruń!

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy (odrzucając skargi NGO) decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie określającą środowiskowe uwarunkowania dla budowy drogi S10 Bydgoszcz - Toruń. To kolejny ważny krok do budowy ponad 50-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej łączącej największe miasta województwa kujawsko-pomorskiego - poinformował w środę (6.04) minister Łukasz Schreiber, członek Rady Ministrów - czytamy w portalu.- Budowa S10 między Bydgoszczą a Toruniem planowo zakończy się w 2026 roku - informuje Łukasz Schreiber. - Inwestycja w całości zostanie sfinansowana z Program Budowy Dróg Krajowych - dzięki decyzji Rady Ministrów z czerwca 2020 roku budowa drogi została wpisana na priorytetową listę. W planach jest budowa całej S10 od Szczecina do obwodnicy Warszawy – przeczytać można w portalu pomorska.pl