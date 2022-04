KE obcięła pieniądze Polsce. Traci województwo kujawsko-pomorskie!

Były zapowiedzi, teraz są konkretne decyzje. Komisja Europejska sukcesywnie pomniejsza fundusze dla Polski w związku z niepłaceniem kar zasądzonych przez TSUE. Jak dowiedział się portal money.pl, Unia obcięła nam wsparcie w dwóch programach. Na liście jest m.in. woj. kujawsko-pomorskie. W przyszłości możemy się spodziewać kolejnych cięć, bo Polska ma już do oddania ponad miliard złotych.

województwa kujawsko-pomorskiego

Odpowiedziała nam Anna Sąsiadek-Chuchra, dyrektor Wydziału Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego:





„Ministerstwo Finansów poinformowało samorząd województwa kujawsko-pomorskiego o potrąceniu, dokonanym przez Komisję Europejską, środków z refundacji przysługującej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020, w związku z niezapłaconą wierzytelnością Rzeczpospolitej Polskiej w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.





Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapewniło, że zaistniała sytuacja nie będzie miała wpływu na dokonywane płatności dla beneficjentów naszego RPO, co jest zgodne z zapisami aneksu nr 1 z 5 sierpnia 2015 roku do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.





Powyższa sytuacja nie stanowi zagrożenia dla środków wypłacanych beneficjentom na realizację projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. ”



Do sprawy będziemy wracać.

Komisja nie informuje, który przelew dla Polski został pomniejszony. Z pytaniem zwróciliśmy się więc do Ministerstwa Finansów. Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy, wynika, że pierwsza transza wraz z odsetkami, w łącznej kwocie ponad 15 mln euro, potrącona została z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - czytamy w portalu.Kolejna część kary, również ponad 15 mln euro, potrącona została z Regionalnego Programu Operacyjnego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym przypadku dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę dróg, rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, dopasowanie kompetencji osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej - przeczytać można w Money.plPoprosiliśmy o komentarz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.