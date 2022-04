Podejrzewany o zabójstwo żony ukrył się na działkach. W dotarciu do niego pomogły psy tropiące

Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo żony zatrzymany przez kujawsko-pomorskich policjantów.

Do tragedii doszło wczoraj (5.04) w miejscowości Wielka Komorza pod Tucholą. 44-latek uciekł. Śledczy zorganizowali jego poszukiwania. I dziś przyniosły efekty - relacjonuje Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.– Policjanci z Tucholi otrzymali zgłoszenie, natychmiast udali się na miejsce. W mieszkaniu zastali zwłoki 45-letniej kobiety z obrażeniami, które wskazywały, że osoby trzecie przyczyniły się do jej śmierci. Rozpoczęły się poszukiwania jej 44-letniego męża. Mężczyzna ten został w środę zatrzymany przez policjantów na działkach w pobliżu miejsca zamieszkania. W poszukiwaniach istotna role odegrali przewodnicy z psami tropiącymi –Jutro mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. Niewykluczone, że usłyszy zarzuty.