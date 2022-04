Wynosił z marketów po kilka pudełek czekoladek. Ukradł towar za prawie 2 tys. zł

Policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca Inowrocławia krótko po tym, jak ukradł słodycze z jednego ze sklepów w Kruszwicy. Jak się okazało, nie był to jego pierwszy raz.

– W miniony poniedziałek policjanci – w trakcie służby na terenie miasta – zauważyli na jednej z ulic mężczyznę, którego wizerunek odpowiadał sprawcy kradzieży towaru w jednym z marketów. Funkcjonariuszom wydało się też podejrzane, że niósł on kilka pudełek czekoladek – relacjonuje st. asp. Justyna Piątkowska z komendy w Inowrocławiu. – Na widok radiowozu mężczyzna zaczął biec w przeciwnym kierunku. Nie zdołał jednak uciec, bo został zatrzymany przez mundurowych.





Jak się okazało, 28-latek ukradł słodycze chwilę wcześniej z jednego z marketów. Zabezpieczone nagranie z monitoringu pozwoliło stwierdzić, że ten sam sprawca dokonał podobnych kradzieży także w drugiej połowie marca i na początku kwietnia. Łączna wartość skradzionego towaru z trzech rożnych marketów to prawie 2 tys. złotych. Były to głównie słodycze, a także kawa i środku czystości. Mężczyźni postawiono zarzuty dotyczące czterech kradzieży. Na wniosek policjantów prokurator orzekł wobec niego dozór i zakaz opuszczania kraju. Za te przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat pięciu.