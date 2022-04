Budowa nowych mostów: zmiany dla kierowców na ul. Toruńskiej [wideo, zdjęcia]

W związku z budową nowych mostów w Bydgoszczy modernizowany jest również węzeł tramwajowy przy ul. Perłowej wraz ze skrzyżowaniem – kolejny etap prac rozpocznie się w poniedziałek (11 kwietnia). Oznacza to zmiany w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej.

Od siedziby Miejskich Wodociągów na ul. Nowotoruńskiej – w obu kierunkach – kierowcy tymczasowo poruszać będą się jedną, północną jezdnią. Jadący ul. Spokojną będą mogli dojechać do tymczasowego ronda jezdnią południową, a jadący Toruńską od strony centrum do ul. Kazimierza Wielkiego będą mogli dojechać wyłącznie ul. Nowotoruńską. Wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w dalszą część ul. Toruńskiej (na wysokości ul. Filmowej).





Do poniedziałku na styku ulic Toruńskiej i Perłowej potrwają prace przy usuwaniu kolizji energetycznych. W przyszłym tygodniu wykonawca rozpocznie kolejny etap robót związany m.in. z kontynuacją prac przy uzbrojeniu podziemnym i przebudową jezdni. Pozwoli to docelowo na włączenie przyszłego torowiska na ul. Perłowej do ul. Toruńskiej.





Dzięki przebudowie wokół skrzyżowania Toruńska-Perłowa powstaną między innymi nowe drogi rowerowe. Odnowione zostaną nawierzchnie chodników. Ważnym elementem zmian będzie modernizacja peronów przystankowych. Przystanki w ciągu ul. Toruńskiej zostaną przesunięte za rozjazdy tramwajowe, co ułatwi przesiadki. Nową konstrukcję jezdni i nawierzchnię otrzyma odcinek ulicy Toruńskiej – od skrzyżowania z ulicą Spokojną do skrzyżowania z Perłową. Wyposażony zostanie on w energooszczędne oświetlenie. Ruchem – tak, jak obecnie – kierować będzie sygnalizacja świetlna. Poza tym przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. część ul. Perłowej).





Utrudnienia związane z przebudową torowiska i jezdni południowej ul. Toruńskiej w obszarze ul. Perłowej zakończą się jesienią.