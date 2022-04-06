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2022-04-06, 12:23 Redakcja

Заповнити заявку вам допоможуть чиновники. Більше курсів польської мови

Понад 100 фотографій Києва до початку війни можна переглянути у віртуальній галереї на сайті Маршаллської канцелярії www.kujawsko-pomorskie.pl/fot. Роман Наумов, Вікіпедія
Понад 100 фотографій Києва до початку війни можна переглянути у віртуальній галереї на сайті Маршаллської канцелярії www.kujawsko-pomorskie.pl/fot. Роман Наумов, Вікіпедія
Працівники Закладу Громадського Страхування допомагають біженцям подати заявку на грошову допомогу 500+ на кожну дитину і на дофінансовування оплат за опіку над наймолодшими в ясельній групі.

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Громадяни України отримують також допомогу у створенні профілю на PUE ZUS, котрий є необхідний для того щоб подавати заявки щодо грошової допомоги. Найближчі чергування працівників ZUS-у відбудуться завтра – 7 квітня в двух місцевостях: – в Міському Центрі Громадської допомоги в Янівцю Вєлькопольському на вул. Стрілецькій 8 від 10:00 до 12:00 а також в Міському Центрі Громадської Допомоги в Шубіні на вул. Кцинській 34 від 11:00 до 15:00.

Наступні безплатні уроки польської мови організовуються у Бидгощі. Організаційна зустріч відбудеться у вівторок 12 квітня о 17:00 в офісі Товариства Польща 2050 н що знаходиться на вул. Длуга 64. Заняття буде проводити філолог англійської мови з VI Загальноосвітнього Ліцею щовівторка у другій половині дня. Організатори запрошують молодь та дорослих.

Понад 100 фотографій з зображеннями Києва перед початком війни можна оглянути у віртуальній галереї на сторінці Маршалковської Адміністрації www.kujawsko-pomorskie.pl.

Фотографії з останніх років, які повстали дякуючи праці курсів фотографів а також з приватних архівів Олени Прищепи – співавтора виставки а також героїні інтерв'ю, про жахіття втечі від божевілля війни а також про рівень знищень. Фотографії, з повними описами в двох версіях (українською і польською мовами) зібрані в п'ятьох віртуальних пронумерованих виставкових залах. В кожному з них представлені праці іншого автора. Окрім Олени Прищепи авторами виставки є Марек Чарнецький а також Ядвіга Ельжбєта Чарнецька.

Переклади Ірени Станчак
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