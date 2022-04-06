2022-04-06, 12:23 Redakcja
Заповнити заявку вам допоможуть чиновники. Більше курсів польської мови
Працівники Закладу Громадського Страхування допомагають біженцям подати заявку на грошову допомогу 500+ на кожну дитину і на дофінансовування оплат за опіку над наймолодшими в ясельній групі.
Вивчення польської мови, робота на лікарів і ярмарок [читати і слухати]
Наступні безплатні уроки польської мови організовуються у Бидгощі. Організаційна зустріч відбудеться у вівторок 12 квітня о 17:00 в офісі Товариства Польща 2050 н що знаходиться на вул. Длуга 64. Заняття буде проводити філолог англійської мови з VI Загальноосвітнього Ліцею щовівторка у другій половині дня. Організатори запрошують молодь та дорослих.
Понад 100 фотографій з зображеннями Києва перед початком війни можна оглянути у віртуальній галереї на сторінці Маршалковської Адміністрації www.kujawsko-pomorskie.pl.
Фотографії з останніх років, які повстали дякуючи праці курсів фотографів а також з приватних архівів Олени Прищепи – співавтора виставки а також героїні інтерв'ю, про жахіття втечі від божевілля війни а також про рівень знищень. Фотографії, з повними описами в двох версіях (українською і польською мовами) зібрані в п'ятьох віртуальних пронумерованих виставкових залах. В кожному з них представлені праці іншого автора. Окрім Олени Прищепи авторами виставки є Марек Чарнецький а також Ядвіга Ельжбєта Чарнецька.
Переклади Ірени Станчак