Заповнити заявку вам допоможуть чиновники. Більше курсів польської мови

Понад 100 фотографій Києва до початку війни можна переглянути у віртуальній галереї на сайті Маршаллської канцелярії www.kujawsko-pomorskie.pl/fot. Роман Наумов, Вікіпедія

Працівники Закладу Громадського Страхування допомагають біженцям подати заявку на грошову допомогу 500+ на кожну дитину і на дофінансовування оплат за опіку над наймолодшими в ясельній групі.