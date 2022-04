Rewitalizacja włocławskiej Starówki. Ważna też rewitalizacja społeczna

Włocławski Ratusz przedstawił doroczny raport w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji. To projekt przywrócenia Starówce jej przedwojennego blasku.

Kilka kamienic zostało już wyremontowanych, kolejne czekają na remont.- Ze sprawozdania wyraźnie widać postęp prac i realizacji gminnego programu rewitalizacji, bo przecież takie było nasze założenie. Jednocześnie podkreślam na każdym kroku jak ważna jest rola mieszkańców, aby w ten proces się zaangażowali - powiedziałczłonek miejskiego komitetu rewitalizacji, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krystian Łuczak.Mentalnie nie wszyscy przygotowani są na zmiany.- Temat dotyczący mieszkańców Śródmieścia pojawia się bardzo często. Jest to zagadnienie dość trudne, bo oczywiście widzimy bardzo wyraźnie, że z pokolenia na pokolenie pewne zachowania są jednak dziedziczone - ta bieda i patologia są, ale próbujemy wyzwolić ludzi z marazmu, aby nie trwali w tym, w czym trwają z pokolenia na pokolenie, ale żeby zaczęli wierzyć w siebie i w to, że mogą zmienić swoje życie i otoczenie - powiedział Krystian Łuczak.- Zaczynamy angażować dzieci i młodzież. Mam nadzieję, że to nowe pokolenie przyniesie właśnie ten pozytywny skutek, którego tak bardzo oczekujemy - dodał.Program rewitalizacji włocławskiej Starówki przewidziany jest na 10 lat.